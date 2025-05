CME: Aprilkontrakte brechen alle Rekorde  Über 1 Mio. Metallkontrakte pro Tag

Die CME Group , die unter anderem die New Yorker Rohstoffbörse COMEX betreibt, veröffentlichte vor Kurzem die aktuellen Daten zu den Handelsvolumen am Terminmarkt für den April 2025.Den Angaben zufolge wurden im vergangenen Monat durchschnittlich 35,9 Mio. Kontrakte pro Tag gehandelt, was einem Anstieg von 36% gegenüber dem Vorjahresmonat und damit dem höchsten täglichen Volumen seit Beginn der Aufzeichnungen entspricht.Am Metallterminmarkt wurden im April durchschnittlich 3 % mehr Kontrakte pro Tag gehandelt als im April 2024. Das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen lag bei 1 Mio. Kontrakten pro Tag gegenüber 720.000 Kontrakten pro Tag im März und ebenfalls 1 Mio. Kontrakten pro Tag im April 2024. Trotz des nur leichten Vorsprungs gegenüber 2024 stellte der diesjährige April einen neuen Rekord für Metallkontrakte dar.Im April 2025 stieg das Handelsvolumen vor allem bei Mikro-Gold-Futures mit einem Rekordwert von 287.000 und bei Goldoptionen mit einem Rekordwert von 153.000 Kontrakten pro Tag.© Redaktion GoldSeiten.de