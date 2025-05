Gold - Dieser Einbruch schmerzt

Nach dem Allzeithoch bei 3.499 USD setzte beim Goldpreis eine Korrektur ein, die von den Bullen an der Unterstützung bei 3.200 USD beendet wurde. Der steile Anstieg, der dort Ende April begann, wurde exakt an der Hürde bei 3.438 USD gestoppt und dort zunächst eine leichte Gegenbewegung begonnen. Diese wuchs sich im gestrigen Handel zu einem veritablen Abverkauf aus, der sogar unter die Supportmarken bei 3.340 USD und 3.315 USD führte. Damit ist die Kaufwelle seit Ende April gekontert.Aufgrund des starken bärischen Konters besteht jetzt das Risiko, dass im Hoch bei 3.438 USD die Rally der letzten Monate beendet wurde. Um dies zu verhindern, müsste der Goldpreis nach dem tiefen Pullback an die Oberseite des früheren Konsolidierungsdreiecks auf Höhe von 3.255 bis 3.298 USD einen Gegenangriff starten, der wieder über 3.350 USD führt. Im Rahmen einer finalen Aufwärtstrendphase ist dies den Bullen durchaus zuzutrauen.Damit wäre die Korrektur seit dem Wochenhoch bei 3.438 USD neutralisiert und eine zweite Kaufwelle bis 3.415 USD und 3.438 USD möglich. Zwar hat der Einbruch das Aufwärtsmomentum kräftig reduziert, doch ein Anstieg bis 3.499 USD und 3.545 USD wäre auch in diesem Szenario als abschließende Rally noch möglich, falls der Goldpreis über 3.438 USD ausbrechen kann.Bei Abgaben unter 3.250 USD stünden die Zeichen dagegen auf Trendwende und der Kurs dürfte bis 3.200 USD fallen. Wird die Unterstützung nicht verteidigt, sind Verluste bis 3.167 USD und 3.120 USD zu erwarten. Unterhalb des Abwärtsziels bei 3.085 USD wäre sogar schon ein Einbruch bis zum Tief von Anfang April bei 2.956 USD denkbar.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)