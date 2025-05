Pan American Silver Corp. - bisher wenig passiert, doch

Quelle Chart: stock3

Quelle Chart: StockCharts.com

Quelle Chart: stock3

… doch das könnte sich bei der kanadischen Silbermine Pan American Silver jederzeit rasch ändern. Denn einerseits tendiert die Aktie lediglich volatil seitwärts seit Jahresbeginn, jedoch andererseits ein gewisser Druckaufbau nicht geleugnet werden kann. Das entscheidende Level findet sich beim Widerstand um 24,22 EUR wieder. Warum eine Überwindung weitere Impulse liefern könnte, soll einmal mehr im Nachgang genauer betrachtet werden.Seit der vergangenen Analyse vom 24. Januar und der damaligen Tendenz eines Angriffs auf eben jenen Widerstand bei 24,22 EUR hat sich wenig getan. Wie eingangs beschrieben ging es seither volatil seitwärts und doch befindet sich die Aktie erneut in einer spannenden Ausgangslage für eben einen abermaligen Lauf bis 24,22 EUR.Dazu sollte die Unterstützung von 21,16 EUR nicht mehr signifikant unterschritten werden, da eben mit dem jüngsten Abprall vom gleitenden 200-Tage-Durchschnitt (EMA – aktuell bei 21,07 EUR) die Grundlage eines erneuten Auftriebs gegeben scheint. Daher wird es umso interessanter, wie die Mine beim möglichen Erreichen des Levels von 24,22 EUR reagiert.Temporäre sowie kurzfristige Gewinnmitnahmen können dort zwar erneut nicht ausgeschlossen werden, jedoch die eigentliche Fantasie bei einem nachhaltigen Ausbruch darüber existiert. Oberhalb von 24,22 EUR warten nämlich die Niveaus von 25,49 EUR und 28,15 EUR, bevor mittel- bis langfristig der Kursbereich oberhalb von über 30,00 EUR je Anteilsschein von Interesse sein dürfte. Doch was, wenn die aktuell bullisch wirkende Situation erneut negativ aufgelöst wird.Ein nachgebender Edelmetallmarkt könnte hier zusätzlich belastend wirken, was die Kurse wieder zurück unter die zuletzt bestätigte Unterstützung von 21,16 EUR führen könnte. Damit einhergehend wäre bei einem Rückgang unter das Tief der vorangegangenen Woche bei 20,59 EUR kein Halten mehr zu erwarten. Vielmehr dürften die Kurse in Richtung der Unterstützung von 18,75 EUR tendieren.Knapp darunter befindet sich eine Kreuzunterstützung, welche sich aus dem Horizontal-Level von 18,07 EUR sowie der Aufwärtstrendlinie vom Sommer 2024 speist. Ein nie gänzlich auszuschließender Rückgang darunter wäre jedenfalls als klares Verkaufssignal größerer Natur anzusehen, was in der Konsequenz zu einem weiteren Kursverfall bis mindestens 16,71 EUR führen dürfte. In diesem Fall wäre die Aktie bei den Sommertiefs 2024 angelangt und eine weitere Richtungsentscheidung zu erwarten.Das offensichtliche Widerstandsniveau von 24,22 EUR besitzt eine nicht zu unterschätzende Anziehungskraft. Allerdings dürfte insbesondere der nachhaltige Anstieg über 24,22 EUR das eigentliche Potenzial auf der Oberseite freisetzen. Sollte die gelingen, wären weitere Kurssteigerungen bis 25,49 EUR und darüber bis 28,15 EUR zu erwarten.Ein Abtauchen unter die unlängst bestätigte Unterstützung von 21,16 EUR könnte für weiteres Ungemach sorgen. Speziell ein Rückgang unter das Tief zum Monatsstart bei 20,59 EUR dürfte den Druck erhöhen, sodass in der Folge mit weiteren Verlusten bis unter 20,00 EUR zu kalkulieren wäre. Verluste bis mindestens 18,75 EUR wären hier zu erwarten.© Christian JubeltFinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.