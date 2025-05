Goldrausch in Korea: Goldeinlagen auf Rekordniveau, Engpässe bei Goldbarren

Steigende Goldpreise haben eine Welle der Begeisterung bei Anlegern in ganz Südkorea ausgelöst, die zu einem Rekordhoch bei den Goldeinlagen bei Banken und zu einer landesweiten Verknappung physischer Goldbarren geführt hat, berichtet Korea Bizwire . Daten von Großbanken zeigen, dass die Goldeinlagen, die den virtuellen Goldhandel ermöglichen, Ende April mehr als 1,1 Billionen ₩ (825 Mio. $) betrugen, was fast einer Verdoppelung gegenüber dem Vorjahreswert von 610 Mrd. ₩ und einem deutlichen Anstieg gegenüber dem Märzwert von 1,02 Bio. ₩ entspricht.Der Aufwärtstrend setzte sich auch auf den physischen Goldmärkten fort, wo die fünf größten südkoreanischen Banken im April Goldbarren im Wert von 34,87 Mrd. ₩ (26 Mio. $) verkauften, mehr als viermal so viel wie im Vorjahr. Aufgrund von Lieferengpässen, die durch die rasant steigende Nachfrage verursacht wurden, kam der Verkauf von Goldbarren Anfang des Jahres vorübergehend zum Erliegen, wobei die monatlichen Verkäufe im Februar fast 88,3 Mrd. ₩ (63 Mio. $) erreichten.Trotz der Angebotsengpässe ist die Nachfrage nach wie vor hoch, und die anhaltende Volatilität an den globalen Finanzmärkten deutet darauf hin, dass der Goldrausch in Südkorea anhalten wird, da Anleger angesichts der unsicheren Wirtschaftslage zunehmend sowohl digitale als auch physische Goldbarren als sicheren Hafen nutzen.© Redaktion GoldSeiten.de