Lukas Gromen: Gold kann die Weltwirtschaft ohne Weltkrieg wieder ins Gleichgewicht bringen

Luke Gromen von Forest For The Trees diskutierte kürzlich mit Palisades Gold über die komplexen wirtschaftlichen und geopolitischen Veränderungen, die zu einer Abkehr vom derzeitigen Dollar-dominierten System führen könnten. Er argumentiert, dass der derzeitige Rahmen aufgrund steigender Defizite und Schuldenstände nicht länger tragbar ist und schlägt vor, dass die Einführung von Gold als neutraler Reservewährung eine Lösung sein könnte.Eine solche Umstellung würde es ermöglichen, Rohstoffpreise in mehreren Währungen zu bestimmen und den Handel zu erleichtern, was letztlich zu einer ausgewogeneren und widerstandsfähigeren Weltwirtschaft führen würde, die in der Lage ist, finanziellen Schocks standzuhalten.Gromen weist auch darauf hin, dass die jüngsten Konflikte, insbesondere in der Ukraine, die Grenzen traditioneller militärischer Strategien aufgezeigt und die Bemühungen von Ländern wie Russland und China beschleunigt haben, sich aus der Abhängigkeit vom Dollar zu lösen. Er sieht dies als Teil einer umfassenderen geopolitischen Neuausrichtung, bei der wirtschaftliche Strategien zunehmend mit Verschiebungen in der globalen Machtdynamik verknüpft sind.Die Abkehr vom Dollar habe nicht nur wirtschaftliche Gründe, sondern signalisiere eine grundlegende Veränderung der geopolitischen Landschaft, die neue Rahmenbedingungen für die Sicherung von Stabilität und Einfluss erfordert.Er betont die Bedeutung strategischer Anreize zur Vermeidung direkter militärischer Konflikte zwischen Großmächten und nennt nukleare Abschreckung und wirtschaftliche Interdependenz als Schlüsselfaktoren, die Kriege äußerst unattraktiv machen. Stattdessen plädiert Gromen für die Schaffung einer neuen, auf Gold basierenden Wirtschaftsordnung, die dazu beitragen könnte, globale Stabilität und Wachstum ohne die zerstörerischen Auswirkungen von Kriegen wiederherzustellen.Ausgehend von der Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg schlägt er vor, dass die Rückkehr zu einem goldgedeckten System die aktuelle Schuldenkrise lösen und die Voraussetzungen für eine nachhaltigere und wohlhabendere Zukunft der Nationen weltweit schaffen könnte.© Redaktion GoldSeiten.de