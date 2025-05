CSE Bulletin: New Listing - Strathmore Plus Uranium Corp. (SUU)

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 9 mai/May 2025) - The common shares of Strathmore Plus Uranium Corp. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

Strathmore Plus Uranium Corp. has three uranium projects with current drilling permits in Wyoming: Agate, Beaver Rim, and Night Owl, where Strathmore has completed exploration drilling on each of the properties. The Agate and Beaver Rim properties contain uranium mineralization in typical Wyoming-type roll front deposits based on historical and recent drilling data. After the past two years' drilling and exploration program, Strathmore remains confident that the Agate project has the potential to be an ISR mine.

_________________________________

Les actions ordinaires de Strathmore Plus Uranium Corp. ont été approuvées pour inscription au CSE.

Les documents de cotation et d'information seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

Strathmore Plus Uranium Corp. possède trois projets d'uranium bénéficiant de permis de forage dans le Wyoming : Agate, Beaver Rim et Night Owl. Strathmore a réalisé des forages d'exploration sur chacune de ces propriétés. Les propriétés Agate et Beaver Rim contiennent une minéralisation uranifère dans des gisements de front de rouleau typiques du Wyoming, d'après les données de forage historiques et récentes. Après les deux dernières années de forage et d'exploration, Strathmore reste convaincu que le projet Agate a le potentiel de devenir une mine ISR.

Le programme de forage 2025 à Agate prévoit actuellement 100 forages supplémentaires, après quoi la Société procédera à une estimation des ressources sur Agate. À Beaver Rim, le programme de forage 2025 s'appuiera sur l'identification réussie, en 2024 et par le passé, de gisements de front de rouleau superposés sur le projet.

Issuer/Émetteur : Strathmore Plus Uranium Corp. Security Type/Titre : Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s) : SUU NV Issuer/Émetteur non Émergent : No/Non Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation : 48 909 587 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission : 15 787 011 CSE Sector/Catégorie : Mining/Minier CUSIP : 86308P 10 2 ISIN : CA86308P 10 2 7 Boardlot/Quotité : TBD Trading Currency/Monnaie de négociation : CDN$/$CDN Listing Date/Date de l'inscription : Le 12 mai/May 2025 Other Exchanges/Autres marches : N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier : Le 31 juillet/July Transfer Agent/Agent des transferts : TSX Trust Company



The Exchange is accepting Market Maker applications for SUU. Please email: Trading@theCSE.com.