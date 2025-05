Explosiv!!

Stromausfälle gefährden die innere Sicherheit und für den Ausfall in Spanien seien erneuerbaren Energie verantwortlich gewesen, so US-Innenminister Burgum. Das UK schließt ein neues Handelsabkommen mit den USA, die Börsen feiern, und im UK wird ein großes Windpark-Projekt zu Grabe getragen.Die Börseneuphorie steht auf tönernen Füßen, der US-Mittelstand geht in Preissteigerungen unter. Deutsche sind reich? Dank hoher Inflation verlieren sie sogar an Nettovermögen, so die Bundesbank.Zwischen Indien und Pakistan nehmen die Scharmützel zu und ein ex-CIA Mann hat bei Redacted eine eigene Theorie des Ursprungs der neuen Feindseligkeiten. Da China Pakistans größter Waffenlieferant ist, droht ein Keil in die BRICS getrieben zu werden.Gold und Silber bleiben weiter aussichtsreich, wobei Mike Maloney jetzt Silber bevorzugt und bei einem GSR von ca. 30 wieder in Gold umschichten würde. Goldaktien sind eine einmalige Chance, so Analyst Don Durrett.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)