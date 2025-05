Gold - Die Überraschung, mit der keiner rechnet

An der Korrekturzielmarke bei 3.200 USD startete am 01. Mai eine steile Aufwärtsbewegung, die den Rückgang beim Goldpreis seit dem Allzeithoch bei 3.499 USD unterbrach und wieder bis direkt an den Widerstand bei 3.438 USD führte. An dieser Marke stoppte der Anstieg und wurde von einer weiteren Abwärtsbewegung abgelöst, die strukturell ebenfalls die Züge einer Korrektur trägt. Das Kurszielgebiet dieser Abwärtsphase bei 3.250 USD bis 3.260 USD wird heute Morgen erreicht.Der tiefe Pullback an das frühere Konsolidierungsdreieck läuft und könnte aufgrund der internen Struktur der Abwärtsphase seit dem Zwischenhoch bei 3.438 USD in Kürze auf dem aktuellen Niveau enden. In der Folge dürfte Gold über 3.315 USD sprinten und auch den Widerstand bei 3.350 USD aus dem Weg räumen, an dem es noch am Freitag gescheitert war. Damit stünde eine Kaufwelle bis zur Abwärtstrendlinie bei 3.375 USD an. Darüber wäre ein Kaufsignal aktiv und ein Angriff auf das Rekordhoch bei 3.499 USD und die mittelfristige Zielzone bei 3.545 bis 3.565 USD zu erwarten.Sollte der Kurs des Edelmetalls dagegen deutlich unter 3.240 USD fallen, wäre die Konterchance vergeben und weitere Abgaben bis 3.200 USD und 3.167 USD die Folge. Hier könnte bereits der nächste mehrtägige Aufwärtsimpuls in Richtung Rekordhoch folgen. Darunter käme es zu einer Ausdehnung der Korrektur bis 3.120 USD. An dieser Stelle könnten die Bullen ebenfalls wieder aktiv werden und mit einer steilen Erholung weitere Verluste bis 2.956 USD verhindern.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)