Ölpreis (Brent): Kursausbruch gewinnt an Fahrt

Der Ölpreis Brent konnte sich auch am Freitag weiter nach oben bewegen. Die Notierungen schafften es, sich klar aus dem Abwärtstrend der Vormonate zu schieben und diese Tendenz auch weiteren Verlauf zu halten.Der Aufwärtsschub könnte sich zunächst bis zur Hürde bei 65,44 USD ausdehnen. An dieser Hürde ist ein kleiner Pullback relativ direkt möglich. Spielraum für einen Rücksetzer bietet sich bis in den Bereich 64,00-63,49 USD. Erst unterhalb dieser Unterstützungszone wird es wieder bärischer. Schaffen es die Notierungen hingegen über 65,44 USD klar hinaus, öffnet sich der Weg in Richtung der 66,65 USD.© Marko StrehkQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)