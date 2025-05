Kitco Umfrage: Wall Street ist gespalten, Main Street bleibt optimistisch

Edelmetallanleger erlebten in der letzten Woche eine weitere starke Performance von Gold. Der wachsende Optimismus in Bezug auf die Handelszölle dämpfte zwar die Dynamik des gelben Metalls, obwohl das Anlegerinteresse in Asien und anderswo den Preisanstieg weiter unterstützte. Die jüngste wöchentliche Goldumfrage von Kitco News zeigt, dass sich die Branchenexperten gleichmäßig in Bullen, Bären und Unentschlossene aufteilen, während eine knappe Mehrheit der Einzelhändler nach den soliden Kursgewinnen des gelben Metalls eine bullische Haltung einnimmt.Es nahmen diesmal 15 Marktexperten an der Umfrage teil. Davon waren 5 (33%) der Ansicht, dass der Goldpreis diese Woche steigen wird. Ein weiteres Drittel, also ebenfalls 5 der Teilnehmer, erwarten einen Rückgang des Preises. Die restlichen 5 Analysten hielten hingegen Seitwärtsentwicklungen für wahrscheinlich.Außerdem gaben 267 Kleinanleger ihre Meinung ab. Davon waren waren 144 (54%) der Ansicht, dass Gold diese Woche steigt. Weitere 77 (29%) erwarten einen Preisrückgang, während 46 (17%) neutral eingestellt blieben.© Redaktion GoldSeiten.de