SPDR: KW 19 mit weiteren Abflüssen bei den Beständen

Die vergangene 19. Kalenderwoche war geprägt von weiteren Abflüssen aus den Beständen des weltweit größten Gold-ETFs, dem SPDR Gold Trust. Trotz einer kurzen Erholung am Donnerstag gingen die Bestände im Vergleich zur Vorwoche um mehrere Tonnen zurück.Die Goldbestände beliefen sich am vergangenen Freitag auf 937,94 Tonnen, so die Angaben auf der Website www.spdrgoldshares.com . Am Freitag der Vorwoche waren es noch 944,26 Tonnen gewesen. Bereits am Montag war ein erster Rückgang von 4,87 Tonnen zu verzeichnen, der sich am Dienstag mit 1,44 Tonnen fortsetzte. Der Mittwoch brachte weitere Abflüsse in Höhe von 0,28 Tonnen mit sich. Am Donnerstag kam es zu einer leichten Erholung mit einem Plus von 2 Tonnen, worauf am Freitag erneut 1,73 Tonnen abflossen.Entwicklung der SPDR-Bestände in der vergangenen Woche:• 05. Mai: 939,39 Tonnen• 06. Mai: 937,95 Tonnen• 07. Mai: 937,67 Tonnen• 08. Mai: 939,67 Tonnen• 09. Mai: 937,94 Tonnen© Redaktion GoldSeiten.de