Gold ist auffällig, kühn und unaufhaltsam

Mit einer relativ kurzen und flachen Korrektur zeigt sich der Goldpreis weiterhin widerstandsfähig, auch wenn er sein im letzten Monat erreichtes Rekordhoch von 3.500 $ noch nicht wieder erreicht hat. In der vergangenen Woche machte Gold alle vorherigen Verluste wieder wett und schloss am Freitag über 3.300 $, was einem Wochengewinn von 3% entspricht, berichtet Kitco News zum Wochenschluss. Diese anhaltende Stärke unterstreicht den Status von Gold als beliebter sicherer Hafen inmitten anhaltender geopolitischer Spannungen, steigender Inflation und globaler Schuldenprobleme.Trotz des jüngsten Anstiegs war der Goldpreis bemerkenswert volatil, mit wöchentlichen Preisschwankungen von bis zu 6% und Schwankungen von fast 5% bzw. 10% in den letzten Wochen. Historisch gesehen lag die tägliche Volatilität des Goldpreises in den letzten 25 Jahren im Durchschnitt zwischen 1% und 2%, in diesem Jahr ist sie jedoch auf 2,3% gestiegen. Während die höhere Volatilität den kurzfristigen Handel erschwere, unterstreiche sie die anhaltende Attraktivität von Gold als langfristige Anlage, insbesondere angesichts der anhaltenden globalen Unsicherheiten, heißt es weiter.Marktanalysten gehen davon aus, dass die Volatilität in Zukunft weiter zunehmen wird, vor allem angesichts geopolitischer Ereignisse wie den Handelsgesprächen zwischen den USA und China, bei denen wichtige Fragen hinsichtlich der wirtschaftlichen Schäden und der Wiederbelebung der Wirtschaft unbeantwortet bleiben.Die Anlegernachfrage nach Gold ist nach wie vor robust, wobei insbesondere aus den asiatischen Märkten, wo die Nachfrage unersättlich ist, erhebliche Zuflüsse in börsengehandelte Goldfonds zu verzeichnen sind.Diese starke Nachfrage stützt die steigenden Preisprognosen, wobei einige Banken, insbesondere die Bank of America, davon ausgehen, dass Gold innerhalb eines Jahres die Marke von 4.000 $ erreichen könnte. Da das traditionelle 60/40-Portfolio an Bedeutung verliert, sehen Experten Gold zunehmend als strategisches Instrument zur Steuerung komplexer Märkte und betonen seine sich entwickelnde Rolle, die über die eines sicheren Hafens hinausgeht.© Redaktion GoldSeiten.de