JP Morgan: Gold könnte bis 2029 um 80% auf 6.000 $ steigen

Der Goldpreis ist in den letzten Jahren stark gestiegen und könnte bis zum Ende des Jahrzehnts ein noch nie dagewesenes Niveau erreichen, insbesondere wenn ausländische Investoren beginnen, einen kleinen Teil ihres US-Vermögens in Gold umzuschichten. Die Analysten von JPMorgan haben laut Fortune ein Szenario skizziert, in dem eine Umschichtung von nur 0,5% der im Ausland gehaltenen US-Vermögen in Gold den Preis bis 2029 auf 6.000 $ pro Unze treiben könnte, was einem Anstieg von 80% gegenüber dem aktuellen Niveau entspräche.Diese Prognose basiert auf der Tatsache, dass das Goldangebot begrenzt ist, was die Preisbewegungen selbst bei einem bescheidenen Anstieg der Nachfrage verstärkt, was das Potenzial des Metalls für beträchtliche Gewinne unterstreicht.Der jüngste Anstieg des Goldpreises, der in diesem Jahr um mehr als 20% zugelegt hat und damit doppelt so hoch ist wie vor drei Jahren, wurde durch geopolitische Spannungen ausgelöst, darunter die russische Invasion in der Ukraine und die darauf folgenden Sanktionen, die die Zentralbanken weltweit dazu veranlassten, ihre Dollarreserven in Gold zu diversifizieren.Darüber hinaus haben die hohe Inflation, die steigenden Defizite und die politische Instabilität während der Präsidentschaft von Donald Trump das Interesse der Anleger an Gold weiter angeheizt. JPMorgan stellt fest, dass Zweifel an der Stabilität der US-Vermögenswerte und mögliche Kapitalabflüsse die Sorgen der Anleger verstärkt haben, was die Attraktivität von Gold als sicherer Hafen noch erhöht.Der optimistische Ausblick von JPMorgan wird durch die Schätzung untermauert, dass eine kleine Umschichtung von 0,5% der ausländischen Bestände innerhalb von vier Jahren zu einem Zufluss von rund 2.500 Tonnen Gold führen könnte, was nur 3% der gesamten Weltgoldreserven entspricht, so Fortune. Eine solche Nachfrage, selbst auf diesem bescheidenen Niveau, könnte einen starken Aufwärtsdruck auf die Preise ausüben.Diese optimistische Einschätzung deckt sich mit der anderer großer Finanzinstitute. So hat Goldman Sachs kürzlich seine Goldprognose für das Jahresende auf 3.700 $ angehoben, wobei in extremen Szenarien sogar 4.500 $ erreicht werden könnten, was den wachsenden Konsens unterstreicht, dass Gold weiterhin von geopolitischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten profitieren könnte.© Redaktion GoldSeiten.de