Mogotes Metals: Vicuña: Vielversprechendes neues geophysikalisches Ziel im Trend von Filo Del Sol

12. Mai 2025 - Mogotes Metals Inc. (TSXV: MOG, FSE:OY4, OTCQB: MOGMF) ("Mogotes" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass die erste geophysikalische Vermessung des Jahres 2025 eine großflächige, oberflächennahe geophysikalische Anomalie umrissen hat, die sich im Trend, 2,8 km südlich der Kupfer-Gold-Silber-Ressource Filo Del Sol1von Lundin Mining und BHP befindet.Die geophysikalische Anomalie stimmt mit der zuvor gemeldeten Oberflächenamieralisierung im Kupfervorkommen Los Mogotes überein, die anhand von Gesteinsproben und Alternationsanomalien nachgewiesen wurde (siehe TSXV:MOG Pressemitteilung vom 7. Mai 2025) und definiert zusammen ein überzeugendes Bohrziel für eine Porphyr- und hochsulfidierte (HS) Kupfer-Gold-Silber-Mineralisierung.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79583/120525_MOG_DE.001.pnghttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79583/120525_MOG_DE.002.pngDie Leser werden darauf hingewiesen, dass Informationen über die Geologie, Mineralisierung, Mineralressourcen und Produktionsgeschichte auf benachbarten oder ähnlichen Grundstücken nicht unbedingt auf die Mineralisierung auf den Grundstücken des Unternehmens schließen lassen. Geophysikalische Untersuchungen sind nicht endgültig und bieten keine Garantie für eine Mineralentdeckung"Diese geophysikalische Anomalie sieht so aus, als könnte es sich um ein neues Porphyr- und Epithermalzentrum direkt auf dem Filo-Trend handeln.Das ist genau das, was wir hier zu finden hofften - eine oberflächennahe starke geophysikalische Reaktion, die sich direkt unter unseren Kupfer-Gesteinsbrocken-Anomalien bei Los Mogotes befindet.Unser technisches Team ist sehr ermutigt, eine so starke Anomalie auf der ersten Linie unserer geophysikalischen Untersuchung gesehen zu haben, direkt neben der sehr großen Lundin-BHP-Ressource, die diese Woche bekannt gegeben wurde!Wir werden in den kommenden Wochen weitere geophysikalische und Gesteinssplitterergebnisse aus diesem Programm veröffentlichen, sobald sie vorliegen."1. Es befindet sich auf dem äußerst produktiven Kupfer-Gold-Silber-Mineralgürtel, der die Entdeckungen Filo Del Sol (FDS), Lunahuasi und Los Helados hervorbrachte (Abbildung 1 und 2). Die geophysikalische Anomalie Los Mogotes befindet sich direkt auf dem Trend 2,8 km südlich der Grenze der FDS-Ressource, die in Richtung der Mogotes-Claims offen1und nicht bebohrt bleibt.2. Überzeugende geophysikalische Anomalie in relativ geringer Tiefe für Bohrtests (Abbildung 3a bis c): Erste Verarbeitungsergebnisse zeigen, dass sich die Spitze der MT-Anomalie (< ) mit 100 bis 10 Ohm.m in einer Tiefe von 180 bis 400 m unter der Oberfläche befindet.3. Großer Anomalie-Fußabdruck vermutet: Die Linie L2 zeigt, dass die MT-Anomalie <100 Ohm.m auf der gesamten Länge der Linie 800 m breit ist und die sie umgebende Anomalie der Wiederaufladbarkeit, die wahrscheinlich den Pyrit-Halo darstellt1,7 km breit ist. Weitere Daten aus den zusätzlichen Vermessungslinien und VIP/MT werden benötigt, um die Gesamtausmaße der Anomalie zu definieren. L2 hat jedoch das Vorhandensein einer großflächigen, stark MT- und IP-haltigen Anomalie gezeigt, die von einem großen aufladbaren Halo umgeben ist. Dieses Muster stimmt mit der geophysikalischen Signatur eines verborgenen Porphyrsystems überein.4. Die geophysikalische Anomalie fällt mit der zuvor gemeldeten Kupfer- und Alterationsanomalie in Gesteinssplittern bei Los Mogotes zusammen (Abbildungen 4a und b): Die geophysikalische Anomalie befindet sich direkt unter dem Oberflächenkupfer in Gesteinssplittern und dem zonierten Alterationssystem, das vor kurzem auf dem neuen Grundstück Los Mogotes gemeldet wurde (siehe TSXv:MOG 7thMai-Pressemitteilung). Das Zusammentreffen von geophysikalischen, Alterationsmustern und geochemischen Anomalien definiert ein überzeugendes Ziel, das das Potenzial für eine verborgene PCD/HSE-Lagerstätte in relativ geringer Tiefe auf dem Grundstück nahelegt (Abbildung 5).5. Weitere geophysikalische Untersuchungen werden folgen. Diese Ergebnisse stammen aus der anfänglichen Verarbeitung der ersten Linie (L2) einer 4-Linien-Untersuchung mit insgesamt 10,7 Linienkilometern Tiefen-IP/MT (DDIP/MT) und zusätzlicher, weit auseinander liegender Infill-Vektor-IP/MT (VIP/MT), die das geophysikalische Programm Mogotes 2025 definieren, das sich auf die vor kurzem erworbenen Chile-Claims des Unternehmens konzentriert. Die Untersuchung wurde konzipiert, um auch die Ziele Meseta, Cumbre und das neue Ziel Cuenca zu testen. Die Ergebnisse der ersten Verarbeitung der zusätzlichen geophysikalischen Daten werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben. Mogotes hat das proprietäre 3D-VIP/MT-System von Southern Rock Geophysics eingesetzt, um die chilenischen und argentinischen Abschnitte des Projekts Filo Sur im Jahr 2023 zu vermessen. Die Anwendung der Probentechnologie und der Vermessungsparameter wird eine integrierte 3D-Verarbeitung der Vermessungen von 2023 und 2025 ermöglichen, um ein 3D-Modell des gesamten Projekts für die Auswahl von Zielen und die Festlegung von Prioritäten für Bohrtests zu erstellen.1. Zusätzliche geophysikalische Untersuchungsergebnisse (MT und DDIP) aus dem Los Mogotes Zielcluster2. Das geophysikalische 3D-Modell für MT und DDIP3. Untersuchungsergebnisse des Infill-Splitterprogramms auf dem Porphyrziel Los Mogotes4. Untersuchungsergebnisse aus dem Bodenprobenprogramm auf dem Zielgebiet Meseta5. Untersuchungsergebnisse der Schürfungen und Gesteinssplitterproben im Rahmen des argentinischen Probenahmeprogramms.Das Unternehmen weist darauf hin, dass es sich bei den Schürfproben um ausgewählte Proben handelt, die möglicherweise nicht die tatsächliche darunter liegende Mineralisierung darstellen.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79583/120525_MOG_DE.003.pnghttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79583/120525_MOG_DE.004.pnghttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79583/120525_MOG_DE.005.png1TSX: LUN. 4. Mai 2025. Pressemitteilung, Lundin Mining gibt erste Mineralressourcen bei Filo Del Sol bekannt, die eine der größten Kupfer-, Gold- und Silberressourcen der Welt demonstrieren. Lundin Bergbau3TSX: FIL. 21. November 2024. Filo bohrt 1.270m mit 0,92% CuEq in Aurora und 529m mit 0,97% CuEq in Bonita4Perello, et al. Geology of Porphyry Cu-Au and Epithermal Cu-Au-Ag Mineralization at Filo del Sol, Argentina-Chile: Extreme Teleskopierung während der Andenverschiebung. Wirtschaftsgeologie (2023) 118 (6): 1261-1290.5Hedenquist1 und Arribas. Exploration Implications of Multiple Formation Environments of Advanced Argillic Minerals Economic Geology (2023) v. 117, no. 3, pp. 609-643Mogotes Metals Inc. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das im aussichtsreichen Vicuña-Distrikt in Argentinien und Chile nach Kupfer und Gold sucht. 