Silber: Kursausbruch wird möglich

Silber konnte sich in den Vorwochen schnell vom Einbruch zur Unterstützung bei 28,14 USD erholen, schaffte es aber nicht mehr auf das alte Hoch zurück. Die Notierungen fingen sich anschließend auf erhöhtem Niveau. Ausgehend von 31,65 USD prallte der Wert erneut nach oben ab.Wenn es Silber gelingt, den Abwärtstrend der Vorwochen bei 33,15 USD klar zu durchbrechen, bietet sich die Chance, die Rally in Richtung 34,86 USD wieder aufzunehmen. Nach der erfolgten Konsolidierung könnte der Anstieg auch darüber hinaus führen, in Richtung der 37,00 USD. Einen Rückfall unter 31,65 USD sollte der Kursverlauf jedoch vermeiden, da dies schnell wieder bis 30,38 USD führen könnte.© Marko StrehkQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)