DiCoTomous: Goldpreisentwicklung & CoT-Bericht Analyse

Ja, wir haben letzte Woche über den letzten Commitment of Traders-Bericht geschrieben, aber die Situation hat sich in der Zwischenzeit nur verbessert, so dass ich dachte, wir sollten heute noch einmal darüber schreiben. Vielleicht sollten Sie sich den Bericht zur Auffrischung noch einmal ansehen, bevor wir anfangen.Der Titel des Beitrags dieser Woche ist ein Wortspiel [dicotomous = dichotom], denn das aktuelle Commitment of Traders (CoT) Setup für Gold ist weitaus besser als das für Silber. Mehr dazu nächste Woche. Heute wollen wir uns stattdessen auf Gold konzentrieren.Derzeit sehe ich weiterhin alle möglichen bärischen Internetkommentare, Mainstream-Nachrichtenartikel und Beiträge auf X. Die meisten davon haben damit zu tun, dass Gold ein "überfüllter Markt" ist, bei dem scheinbar jeder long ist, was einen starken Preisrückgang wahrscheinlich macht.Nun, der Preis könnte bald zurückgehen. Das ist immer so, und höhere Höchststände mit höheren Tiefstständen sind das, was einen Bullenmarkt bei so ziemlich allem ausmacht. Mit diesem Beitrag möchten wir Ihnen jedoch verdeutlichen, dass ein weiterer Preisrückgang NICHT darauf zurückzuführen ist, dass die COMEX-Goldbörse "überfüllt" oder "überkauft" ist. Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall.Nachstehend finden Sie den jüngsten CoT-Bericht. Er wurde zum COMEX-Schluss am Dienstag, dem 29. April, erhoben und am Freitag, dem 2. Mai, spät am Tag veröffentlicht. Im Laufe der fünftägigen Berichtswoche fiel der Goldpreis an der COMEX um 85 $, und Sie können die Positionsveränderungen unten sehen. Im Allgemeinen waren die Spekulanten Netto-Verkäufer und die Commercials Netto-Käufer.Aber das sind nur Zahlen ohne Kontext, und es ist der historische Kontext, der zählt. Deshalb lassen Sie uns ein paar Berechnungen anstellen.Um die zusammengefasste oder Netto-Long-Position der Großspekulanten zu ermitteln, ziehen wir die Brutto-Short-Position von der Brutto-Long-Position ab. Daraus ergibt sich Folgendes:Nun, 163.318 COMEX-Goldkontrakte sind nicht zu verachten. Da jeder Kontrakt angeblich 100 Unzen Gold repräsentiert, beträgt die Gesamtposition 16.331.800 Unzen. Auch das ist eine große Zahl, aber ohne Kontext ist sie nutzlos, also erlauben Sie mir bitte, einen solchen zu liefern.Die Nettoposition der Großspekulanten ist seit Anfang Februar sogar ziemlich stark zurückgegangen. Ja, Sie haben richtig gelesen. Sie ist erheblich gesunken. Aber wie kann das sein? Man hat Ihnen gesagt, dass Gold "überlaufen" ist und dass "alle bullisch sind". An der COMEX, wo der Preis über den Terminhandel ermittelt wird, haben jedoch die Hauptkäufer - die großen Spekulanten - den Preisanstieg seit Februar genutzt, um ihre Positionen abzubauen. Um wie viel? Sehen Sie unten:Wie Sie sehen können, waren die großen Spekulanten am 4. Februar wesentlich optimistischer. Um wie viel? Fast doppelt so viel!Und wie hoch war der Preis am 4. Februar? 2900 $ oder fast 15% NIEDRIGER!