Überzogene Reaktion, aber

Der Goldpreis verlor gestern rund 100 USD auf die Ankündigung, dass die Amerikaner und Chinesen ihre vorher absurd hohen gegenseitige Zölle für die nächsten 90 Tage reduzieren werden. Dies wurde zum Anlass genommen, Gold zu verkaufen. Das ist "okay", aber viel Sinn ergibt es trotzdem nicht.Die Gründe, warum Gold da steht, wo es steht, sind vielseitiger und es waren sicherlich nicht nur die Zölle von Donald Trump. Gold wird gekauft, da es als eine der wenigen Anlagen keinem Zahlungsversprechen der Gegenseite unterliegt. Einmal gekauft, bleibt ein Kilogramm Gold, ein Kilogramm Gold. Es kann immer und jederzeit verkauft werden und hängt nicht an der Bonität oder dem guten Willen der Gegenseite.Einmal im Tresor der eigenen Notenbank, kann kein anderes Land der Welt das Gold sperren, blockieren oder wegnehmen. Länder, gegen die in den vergangenen Jahren Sanktionen verhängt wurde oder deren Gelder im Ausland blockiert wurden, werden diesen Vorteil erkennen.Zudem steigt Gold mit der ausstehenden Geldmenge und der Verschuldung. Die Verschuldung der USA steigt weiterhin rasant an, daran wird auch ein Präsident Trump nichts ändern. Gold läuft der Verschuldung einmal voraus, einmal hinterher, doch im Grund findet man eine hohe Korrelation:Gemäß dem aktuellen Schuldenstand wäre ein Goldpreis bei ca. 3.200 USD "angemessen" und um dieses Niveau bewegen wir uns auch. Zeiten, in denen Gold weit unter der wachsenden Verschuldung gehandelt wurde, waren in den vergangenen 25 Jahren Kaufchancen.Die Geldmenge M2 in den USA steigt seit Monaten wieder an. Mehr Dollars werden gedruckt. Je mehr Dollars im Umlauf sind, desto mehr Papierscheinchen braucht es, um eine Unze Gold zu kaufen. Die Geldmenge ist mit dem Corona-Ausbruch und den darauffolgenden Hilfsmaßnahmen explodiert. Dann erfolgte eine Straffung, die jedoch seit dem 1. Quartal 2023 schon wieder Geschichte ist: