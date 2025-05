Gallup-Umfrage: Gold löst Aktien als beste langfristige Anlage nach Immobilien ab

Nach einer außergewöhnlichen Rally, bei der Gold fast alle anderen wichtigen Anlageklassen übertraf, zeigen die jüngsten Daten, dass Gold nun Aktien überholt hat und in den Vereinigten Staaten zur zweitbesten langfristigen Anlage geworden ist, gleich nach Immobilien, berichtet Kitco News Laut der jüngsten Gallup-Umfrage hat das Vertrauen der Amerikaner in Aktien während der zweiten Amtszeit von Präsident Trump abgenommen: Nur noch 16% bevorzugen Aktien für langfristiges Wachstum – ein Rückgang um sechs Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr – während 23% Gold für die beste Wahl halten, ein Anstieg um fünf Prozentpunkte. Unterdessen dominieren weiterhin Immobilien als bevorzugte langfristige Anlage, die von 37% der Befragten zum zwölften Mal in Folge an erster Stelle genannt werden.Obwohl Immobilien derzeit einen deutlichen Vorsprung vor Gold haben, könnte sich Gold aus historischer Sicht immer noch als die beste Anlage erweisen, insbesondere wenn die Preise weiter steigen. Gold war die bevorzugte langfristige Anlage in den Jahren 2011 und 2012, in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit nach der Großen Rezession, als Anleger angesichts hoher Arbeitslosigkeit und volatiler Märkte in sichere Häfen flüchteten.Der Spitzenwert für Gold in der Gallup-Umfrage lag 2011 bei 34%, was die Ängste der Anleger in wirtschaftlich turbulenten Zeiten widerspiegele, heißt es. Umgekehrt sinkt das Vertrauen in Aktien in Zeiten instabiler Finanzmärkte, was sich auf die langfristigen Anlagepräferenzen der Amerikaner auswirkt.Die Umfrage ergab auch anhaltende einkommensabhängige Unterschiede bei den Anlagepräferenzen, wobei Amerikaner mit höherem Einkommen (100.000 $ oder mehr) eher Aktien bevorzugen, während einkommensschwächere Gruppen eher sicherere Optionen wie Gold, Sparkonten oder Anleihen bevorzugen. Darüber hinaus ist die Besorgnis über die Inflation leicht zurückgegangen: 29% nannten sie als ihre größte finanzielle Sorge – ein Rückgang gegenüber 41% im letzten Jahr, aber immer noch deutlich über dem Niveau von vor 2021.Insgesamt scheinen die Amerikaner laut dem Bericht ihre Risikowahrnehmung auf der Grundlage von Wirtschaftsnachrichten anzupassen, wobei Immobilien ihren langjährigen Vorsprung beibehalten, Aktien angesichts der Volatilität zurückgehen und Gold als sicherer Hafen an Beliebtheit gewinnt, obwohl sich diese Präferenzen ändern könnten, wenn die Marktbedingungen unsicher bleiben.© Redaktion GoldSeiten.de