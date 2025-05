Perth Mint: Verkaufszahlen erholen sich im April weiter

Die australische Münzprägeanstalt Perth Mint hat kürzlich die aktuellen Verkaufszahlen für Gold- und Silberbullion für April 2025 veröffentlicht. Die Zahlen zeigen, dass sich die Gold- und Silberverkäufe im vierten Monat des Jahres erneut leicht verbesser haben, nachdem sie einnen deutlichen Anstieg im März verzeichneten.Im März verkaufte die Perth Mint 40.537 Unzen Gold in Form von Münzen und Barren, im April stieg der Absatz mit 43.714 Unzen um 8% an. Im Vergleich zum April 2024 ist ein Anstieg der Verkaufszahlen um 31% zu verzeichnen.Die Silberverkäufe beliefen sich im April auf 723.641 Unzen Silber in Form von Münzen und Barren, 1% mehr als im März, als 713.306 Unzen verkauft wurden. Verglichen mit dem Vorjahresmonat April 2024 wurde ein Anstieg von 6% verzeichnet.© Redaktion GoldSeiten.de