Ansturm auf Goldbarren zwingt Cosco zu Beschränkung der Käufe

Die stark gestiegene Nachfrage nach den im Juni 2023 eingeführten 24-karätigen Goldbarren von Costco hat den Einzelhändler dazu veranlasst, aufgrund von Lieferengpässen Verkaufsbeschränkungen zu verhängen. Laut der Seite The Daily Hodl berichtete Bloomberg, dass Anfang Oktober 2024 rund 77% der Costco-Filialen, die Goldbarren verkaufen, trotz der jüngsten Aufstockung der Bestände ausverkauft waren.Der Goldpreis ist weiter gestiegen und wird derzeit bei 3.248 Dollar gehandelt, nachdem er zuvor ein Allzeithoch von 3.500 Dollar erreicht hatte, was die anhaltende Nachfrage von Anlegern beflügelt, die angesichts von Inflationsängsten nach sicheren Anlagen suchen.Die Goldverkäufe von Costco sind äußerst profitabel geworden, und Wells Fargo schätzt, dass das Unternehmen im vergangenen Jahr bis zu 200 Millionen Dollar pro Monat mit Goldbarren erwirtschaftet hat. Branchenanalysten stellen eine starke Dynamik fest, die durch aggressive Preisgestaltung, Kundenvertrauen und gesteigertes Online-Interesse, einschließlich viraler Reddit-Posts und schneller Ausverkäufe, angetrieben wird.Die hohe Nachfrage unterstreicht die allgemeine Hinwendung der Anleger zu Gold als Absicherung gegen wirtschaftliche Instabilität, was Costco dazu veranlasste, seine Käufe zu begrenzen und das überwältigende Interesse zu steuern. Seit kurzem gibt es demnach ein Limit von einer Transaktion pro Mitglied, mit einem Maximum von zwei Barren innerhalb von 24 Stunden.© Redaktion GoldSeiten.de