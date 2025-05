Gold - Wird das eine böse Bärenfalle?

Der erste Versuch, den Goldpreis ein weiteres Mal über das Kursziel bei 3.470 USD und damit an das Rekordhoch bei 3.499 USD anzutreiben, scheiterte Anfang Mai an der Widerstandsmarke bei 3.438 USD. Hier setzte eine korrektive Verkaufswelle ein, die den Anstieg seit dem Tief bei 3.201 USD neutralisierte. Dabei wurde am Montag auch der Support bei 3.240 USD unterschritten und das Tief von Ende April erreicht. Knapp über der 3.201-USD-Marke tendiert der Goldpreis aktuell seitwärts.Durch die tiefe Abwärtsbewegung der letzten Tage sind die Risiken auf der Unterseite deutlich gestiegen. Dennoch haben die Bullen auch weiterhin die Chance, den Rückgang seit dem Hoch bei 3.438 USD schon bei 3.201 USD zu stoppen und bereits bei einem Anstieg über 3.265 und 3.272 USD einen steilen Konter zu starten. Dieser dürfte unmittelbar bis 3.350 USD führen und darüber die zentrale Hürde bei 3.438 USD angreifen. Über dem Hoch von Ende April wäre der Weg für eine kleine Rally ans Allzeithoch und das langfristige Zielgebiet bei 3.545 USD frei.Kurse unter 3.200 USD dürften in der Zone zwischen 3.140 USD und 3.180 USD auf Käufer treffen und das Ende der Korrektur seit dem Allzeithoch eingeleitet werden. In diesem Bereich kulminieren sämtliche Abwärtsziele der Verkaufswelle seit dem Hoch bei 3.438 USD. Aktuell würde ein Bruch der 3.140-USD-Marke dagegen für das Ende des mittelfristigen Höhenflugs und eine Verkaufswelle bis 3.100 USD und 3.060 USD sprechen. Damit wäre eine Trendwende eingeleitet und die 3.438-USD-Marke rückwirkend als Endpunkt der Rally seit Dezember 2024 bestätigt.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)