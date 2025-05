Silver47 Exploration Corp. & Summa Silver Corp. planen Zusammenschluss

Die Silver47 Exploration Corp. und die Summa Silver Corp. geben bekannt, dass sie am 12. Mai 2025 ein endgültiges Abkommen über eine Fusion zu Marktbedingungen abgeschlossen haben. Demzufolge haben Silver47 und Summa zugestimmt, ihre jeweiligen Unternehmen im Rahmen eines gerichtlich genehmigten Arrangement-Plans zusammenzuführen. Das fusionierte Unternehmen wird voraussichtlich unter dem Namen "Silver47 Exploration Corp." weitergeführt. Es wird ein führendes Explorations- und Erschließungsunternehmen sein, das sich auf hochgradiges Silber fokussiert und über ein Portfolio von Projekten mit silberreichen Mineralressourcen in den Vereinigten Staaten (Alaska, Nevada und New Mexico) verfügt.Gemäß den Bedingungen der Transaktion erhalten die Aktionäre von Summa 0,452 Stammaktien von Silver47 im Austausch für jede Summa-Stammaktie. Nach Abschluss der Transaktion werden die bestehenden Aktionäre von Silver47 und die Aktionäre von Summa etwa 56% bzw. 44% der ausstehenden Silver47-Aktien besitzen.Die Transaktion wird im Rahmen eines gerichtlich genehmigten Plan of Arrangement gemäß dem Business Corporations Act (British Columbia) durchgeführt und bedarf der Zustimmung von mindestens 66 ⅔% der Stimmen, die von den Summa-Aktionären abgegeben werden. Die Sonderversammlung der Summa-Aktionäre wird voraussichtlich Ende Juni oder Anfang Juli 2025 stattfinden. Vorbehaltlich der Erfüllung aller Bedingungen erwarten Silver47 und Summa, dass die Transaktion im dritten Quartal 2025 abgeschlossen sein wird.Nach Abschluss der Transaktion werden die Silver47-Aktien weiterhin an der TSXV gehandelt, während die Summa-Aktien von der TSXV genommen werden. Derzeit befinden sich auf unverwässerter Basis ungefähr 122,3 Millionen Summa-Aktien und 70,4 Millionen Silver47-Aktien im Umlauf. Nach Abschluss der Transaktion werden auf unverwässerter Basis etwa 125,7 Millionen Silver47-Aktien im Umlauf sein.Silver47 ist ein Explorationsunternehmen mit Sitz in Kanada, das drei Explorationsprojekte für Silber und kritische Metalle (Polymetalle) in Kanada und den USA zu 100% besitzt. Eines dieser Projekte ist das Red-Mountain-Projekt in Südzentralalaska, ein Silber-Gold-Zink-Kupfer-Blei-Antimon-Gallium-VMS-SEDEX-Projekt.Summa ist ein Junior-Mineralexplorationsunternehmen. Das Unternehmen besitzt eine 100-prozentige Beteiligung am Projekt Hughes im Zentrum von Nevada sowie am Projekt Mogollon im Südwesten von New Mexico.© Redaktion MinenPortal.de