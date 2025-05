UBS: Jetzt Silber kaufen, bevor der Preis in die Höhe schießt

Anleger haben derzeit nur ein begrenztes Zeitfenster, um Silber zu einem Preis von etwa 30 $ pro Unze zu erwerben. Laut UBS werden die Preise anschließend deutlich steigen und bis Ende 2025 etwa 38 $ erreichen, so die Seite Scottsdale . Der jüngste Rückgang des Silberpreises wird auf eine "Risk-off"-Stimmung zurückgeführt, die durch die Einführung von Zöllen durch Donald Trump und den darauffolgenden Rückgang an den Aktienmärkten ausgelöst wurde.Trotz dieses kurzfristigen Rückschlags wird erwartet, dass makroökonomische Faktoren wie bevorstehende Zinssenkungen und ein schwächerer Dollar den Silberpreis stützen werden. Darüber hinaus stützen eine starke Nachfrage und ein knapperes Angebot die Aussichten des Metalls.Im Jahr 2024 folgte die Entwicklung des Silberpreises eng der des Goldpreises, wobei beide Metalle ähnliche Zuwächse erzielten: Silber stieg im ersten Quartal um etwa 18%, Gold um etwa 19%. Nach den am 2. April angekündigten "Befreiungstag"-Zöllen fielen jedoch beide Rohstoffe von ihren jüngsten Höchstständen zurück. Während Gold neue Allzeithöchststände erreichte, hatte Silber trotz erster Anzeichen einer Erholung Mühe, die seit Langem bestehende Widerstandsmarke von 35 $ zu überwinden.Die UBS führt den jüngsten Rückgang auf die durch die weltweiten Handelsspannungen und die wirtschaftliche Ungewissheit ausgelöste "Risk-off"-Stimmung der Anleger zurück. Diese führte dazu, dass Kapital aus Aktien und Dollar-gestützten Vermögenswerten abgezogen wurde, was die Dynamik von Silber vorübergehend dämpfte.Die Analysten von UBS sind der Ansicht, dass der derzeitige Abschwung nur vorübergehend ist. Sie prognostizieren, dass sich die Silberpreise innerhalb der nächsten zwei Quartale erholen werden. Es ist unwahrscheinlich, dass die Preise lange unter 30 $ bleiben. Sie empfehlen, den Dip zu kaufen, und rechnen mit einem deutlichen Anstieg auf 38 $ in der zweiten Jahreshälfte 2025 – ein Plus von über 11% gegenüber den Höchstständen im ersten Quartal – und stimmen mit den allgemeinen Analystenprognosen von rund 37 $ für 2025 überein.Diese optimistischen Aussichten werden durch positive Indikatoren wie die rekordhohe Anlegernachfrage unterstützt, die trotz anhaltender Angebotsdefizite bis ins Jahr 2025 anhalten dürfte. Hinzu kommt eine Reihe von Zinssenkungen durch die US-Notenbank, die die Opportunitätskosten für das Halten von nicht renditeträchtigen Anlagen wie Silber senken. Ein schwächer werdender Dollar, der durch Trends zur Entdollarisierung und Handelsspannungen bedingt ist, steigert darüber hinaus die Nachfrage nach Edelmetallen und verstärkt somit das Potenzial für einen Preisanstieg in naher Zukunft, erklärt Scottsdale.© Redaktion GoldSeiten.de