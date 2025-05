Zölle & Wirtschaftsängste: Goldanlagen in Japan boomen

Inmitten wachsender Besorgnis über eine mögliche globale Konjunkturabschwächung, die durch die von US-Präsident Donald Trump verhängten hohen Zölle ausgelöst wurde, erlebt Japan einen sprunghaften Anstieg der Goldinvestitionen, berichtet die Mainichi . Anleger suchen einen sicheren Hafen, der weniger anfällig für Turbulenzen ist.Der von Tanaka Precious Metal Technologies in Tokio festgesetzte Goldpreis erreichte am 22. April mit 17.000 Yen (115 $) ein Rekordhoch in Yen und stieg damit in den drei Monaten seit Trumps Amtsantritt im Januar um etwa 15%. Dieser Aufwärtstrend spiegele eine breitere Verlagerung hin zu Gold als sichere Anlage in Zeiten von Marktunsicherheiten wider, heißt es.Anlageprodukte, die an Gold gekoppelt sind, haben insbesondere bei japanischen Anlegern, die am steuerfreien NISA-Programm teilnehmen, an Beliebtheit gewonnen. Investmentfonds wie der Mitsubishi UFJ Fine Gold Fund verzeichneten im März beträchtliche Zuflüsse in Höhe von insgesamt 19,2 Mrd. Yen – mehr als doppelt so viel wie im Dezember – was auf eine erhöhte Nachfrage hindeutet.Darüber hinaus gab es einen Anstieg der monatlichen Investitionen in reines Gold: Mehr Einzelpersonen kauften Goldbarren und Münzen, und die Goldinvestitionen der Mitglieder von Tanaka Precious Metal stiegen von Januar bis April im Vergleich zum Vorjahr um 26%.Die Nachfrage nach Gold geht über Investmentfonds hinaus und erstreckt sich auch auf physische Güter, da gebrauchte Goldaccessoires immer beliebter werden, schreibt die Mainichi weiter. So stiegen die Verkäufe von Goldschmuck und -accessoires in großen Secondhand-Luxusgeschäften wie Komehyo Co. im März im Vergleich zum Vorjahr um 30%. Die Widerstandsfähigkeit von Gold zeigt sich in seiner anhaltenden Stärke, selbst inmitten volatiler Aktienmärkte.Ein Beispiel hierfür sei der historische Rückgang des Nikkei-Kurses am 7. April. Experten wie Atsuko Sato Whitehouse von BullionVault stellen fest, dass Gold angesichts der anhaltenden Marktvolatilität eine attraktive Anlagemöglichkeit bleibt. Dies fördert seine steigende Attraktivität bei japanischen Anlegern, die nach Stabilität suchen.© Redaktion GoldSeiten.de