Gold - Knackpunkt lokalisiert

Quelle Chart: stock3

Der Goldpreis befindet sich seit seinem nominalen Allzeithoch bei rund 3.500 USD in einem Konsolidierungsmodus, welcher derzeit noch anhält. Mit Blick auf den Chartverlauf wird jedoch deutlich, dass das edle Metall rund um den Monats-Pivot-Punkt bei 3.248 USD eine Unterstützung zu finden scheint, die wiederum eine Attacke auf den Widerstand bei 3.358 USD erlaubt. Wichtig ist das Verweilen über 3.210 USD.Gelingt in diesem Kontext die Attacke mitsamt einem Ausbruch über 3.360 USD, wäre der weitere Weg frei in Richtung 3.500 beziehungsweise 3.600 USD, bevor darüber Niveaus nahe der Marke von 3.800 USD je Unze realistisch werden könnten.Unterhalb von 3.200 USD wird es hingegen brenzlig. Neue Wochentiefs könnten einen Test der Unterstützung von 3.128 USD initiieren. Darunter müsste man weitere Verluste bis unter die runde Marke von 3.000 USD einkalkulieren.© Christian JubeltFinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.