Bullenfalle

Nach 48 Jahren an den Kapitalmärkten kann ich mich noch lebhaft an zwei der drei großen Börsencrashs in meiner Laufbahn erinnern, und an einen ebenso schlimmen bei den Edelmetallen. Der Börsencrash vom Oktober 1987 war der erste seit 1929 und hat alle aus dem Gleichgewicht gebracht. Er kam aus heiterem Himmel an einem Freitagnachmittag und endete am darauffolgenden "Schwarzen Montag" mit einem Einbruch von 23,8% in einer einzigen Sitzung.Der Dotcom-Crash von 2001 war eigentlich kein richtiger Crash, sondern eher eine geplatzte Blase, die sich im Wesentlichen auf die Dotcom-Aktien beschränkte.Der Covid-Crash von 2020 war unglaublich, weil er von Asien ausging und von der denkbar ungeschicktesten Reaktion der Regierung begleitet wurde, die die weltweite Versorgung mit allem Möglichen einstellte und gleichzeitig Hubschrauberladungen von frischem Bargeld auf jedes Bankkonto schüttete, das es aufnehmen wollte (und sich dann wunderte, warum es ein Jahr später eine Inflation von 9% gab). Diese drei waren mit massiven Aktienverlusten verbunden, auf die relativ schnelle Erholungen folgten, aber diejenige, die mir am meisten im Gedächtnis geblieben ist, ist die Große Finanzkrise (oder auch "Bailout") von 2007-2009.Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem unerfahrenen institutionellen Händler bei einem der Boutique-Hedge-Fonds in der Innenstadt von Toronto, als dieser Junge mit den wuscheligen Wangen mich mit zitternder Stimme fragte: "Womit willst du denn jetzt deinen Lebensunterhalt verdienen, Mike?"Er war nämlich bis zum Gehtnichtmehr fremdfinanziert und wurde vom Hauptmakler gezwungen, eine Reihe von Wertpapieren zu veräußern, für die es praktisch keine Gebote gab. Junior-Technologiewerte, die zu 10,00 Dollar pro Aktie gehandelt wurden und ein Volumen von einigen Millionen Aktien pro Tag aufwiesen, fielen auf 0,50 Dollar und blieben dort für den Großteil des letzten Quartals von 2008. Der arme Junge hatte so etwas noch nie erlebt, denn niemand hatte ihm erklärt, nachdem er den Kurs für kanadische Wertpapiere geschrieben hatte, dass Aktien tatsächlich fallen und nicht steigen können.Er war so aufgebracht, dass er fast zusammenbrach, und fragte mich immer wieder, wie ich überleben würde, als ich mich schließlich entschloss, dem Jammern mit harter Hand zu begegnen, und sagte: "Ben, was hast du im Oktober 1987 gemacht?", worauf er antwortete: "Ich war vier Jahre alt, woher soll ich das wissen?"Ich sagte: "Das erste, was du tust, ist, deine Big Boy-Hose anzuziehen und dich damit abzufinden!" und beschrieb ihm dann den Crash von '87 und wie ich 20 Jahre zuvor alle um mich herum fragte, was ich tun sollte und wen ich anrufen sollte, und erinnerte ihn daran, dass die Märkte etwa ein Jahr später so ziemlich alles wiedergewonnen hatten, was sie verloren hatten.Natürlich kam ein gedämpftes "Danke", woraufhin ich ein "Klick" hörte und dann etwa einen Monat lang nichts mehr.Wenn ich eines über das Investmentgeschäft weiß, dann ist es, dass je länger man dabei ist, desto weniger Einfluss haben Ereignisse auf das eigene Verhalten. Im Oktober '87 bin ich herumgesprungen wie eine verbrühte Katze; 2008 war ich ein beleidigtes Opfer; 2020 war ich einfach nur verärgert; und beim jüngsten "Befreiungstag-Crash" war ich verwirrt. Trading-Scharfsinn ist wie eine gute Flasche Wein: Je länger sie untätig bleibt, desto besser wird sie.Die Märkte befinden sich derzeit inmitten der gefürchteten und höchst gefährlichen "B-Wellen"-Erholungsrally. Die Geschichte hat mich mit sadistischem Nachdruck gelehrt, dass die erste Rally in einem säkularen Bärenmarkt immer die gefährlichste ist, und zwar aus mehreren Gründen. Für die Dauer-Bullen, die durch die Manipulation der Fed darauf programmiert wurden, immer dann ein institutionelles Rettungspaket zu erwarten, wenn die CNBC-Moderatoren zu jammern beginnen, ist sie in der Regel kurz, heftig und verlockend, so dass sie sich der rationalen Kontrolle entziehen. Sie kaufen sich in den Aufschwung ein und kaufen weiter, bis er in die Erschöpfungslücke eintritt, und dann in massiver FOMO mit den Massen, die schreien "long und longer" zu werden.Dies wird auch als "Bullenfalle" bezeichnet und wie folgt definiert:Eine Bullenfalle ist ein falsches Signal, das sich auf einen rückläufigen Trend bei einer Aktie, einem Index oder einem anderen Wertpapier bezieht, der sich nach einer überzeugenden Erholung umkehrt und eine vorherige Unterstützungsmarke durchbricht. Händler oder Anleger, die auf das Kaufsignal reagiert haben, werden in die Falle gelockt und erleiden Verluste bei den daraus resultierenden Long-Positionen. Eine Bullenfalle kann sich auch auf ein "Whipsaw"-Muster beziehen.Das Frühjahr 2008 war besonders denkwürdig, weil die Aktien zwischen März und Juni um 23,8% anstiegen, als der damalige Fed-Vorsitzende Ben Bernanke vor dem Podium stand und in die Kameras lächelte, die seine professorale Visage über den weltweiten Äther strahlten, um allen, die es hören wollten, mitzuteilen, dass "die Subprime-Krise eingedämmt ist".