Platin - Kurzfristiger Aufwärtstrend hat noch Potenzial

Nach einer zähen Seitwärtsphase direkt unterhalb des zentralen Widerstands bei 1.008 USD brach Platin im März an den Support bei 889 USD ein. Hier konnte dank eines steilen Konters ein größeres Verkaufssignal vermieden werden. Dieser Aufwärtsimpuls überwand die Hürden bei 938 USD und 976 USD, sowie die kurzfristige Abwärtstrendlinie. In der Spitze wurde am Montag bereits der Widerstand bei 1.008 USD angelaufen, ehe eine weitere Seitwärtsphase auf hohem Niveau einsetzte.Platin steht weiter direkt vor einem Ausbruchssignal und könnte mit einem Sprung über 1.008 USD endlich auch die Range der letzten Wochen nach oben verlassen. Damit wäre ein Anstieg bis 1.032 USD und darüber sogar schon an das Hoch aus dem Oktober 2024 bei 1.054 USD möglich.Sollte der Kurs des Edelmetalls dagegen unter 970 USD fallen, wäre die Ausbruchschance zunächst vergeben. Nach einer Korrektur bis ca. 950 USD könnte die Käuferseite allerdings wieder eingreifen und den nächsten Aufwärtsschub bis 1.008 USD starten. Darunter wäre dagegen ein kleines Verkaufssignal mit einem ersten Ziel bei 938 USD aktiv.