George Milling-Stanley: Gold sieht weiterhin gut aus  Dollar wird zu kämpfen haben

Der Goldmarkt sieht sich derzeit mit Herausforderungen konfrontiert: Die Preise sind unter die Marke von 3.200 $ je Unze gerutscht und haben mit rund 3.186,40 $ den tiefsten Stand seit fünf Wochen erreicht. Dieser Rückgang ist vor allem auf die verbesserte Stimmung an den globalen Finanzmärkten zurückzuführen, wie Kitco News berichtet.Diese wurde durch die Fortschritte bei den Handelsverhandlungen zwischen den USA und China sowie die Entscheidung, die Zölle vorübergehend zu senken, angeheizt. Je mehr Vertrauen die Anleger gewinnen, desto weniger sehen sie Gold als sicheren Hafen, was zu dem jüngsten Abschwung beiträgt, heißt es. So ist der Goldpreis von seinem Höchststand von 3.500 $ um etwa 9% zurückgegangen.Trotz dieser kurzfristigen Rückschläge sind einige Marktanalysten nach wie vor optimistisch, was die langfristigen Aussichten von Gold betrifft. George Milling-Stanley von State Street Global Advisors wies darauf hin, dass die anhaltende wirtschaftliche Unsicherheit, die durch eine uneinheitliche Handelspolitik und eine sich verlangsamende Wirtschaft verursacht wird, die Inflation im Laufe der Zeit wahrscheinlich erhöhen wird.Er betont, dass der US-Dollar in diesem Umfeld nicht stärker wird und erwartet, dass Inflationsdruck und ein schwächerer Dollar dem Gold zugutekommen werden, da es traditionell als Absicherung gegen Inflation und wirtschaftliche Instabilität dient.Milling-Stanley betont mit Blick auf die Zukunft, dass die Geldpolitik der Federal Reserve eine entscheidende Rolle für die künftige Entwicklung des Goldpreises spielen wird. Obwohl die Fed die Zinssätze derzeit konstant hält, wird angesichts von Anzeichen für eine Verlangsamung des Wirtschaftswachstums und einen möglichen Anstieg der Arbeitslosigkeit mit Zinssenkungen gerechnet.Der Experte merkt an, dass die Attraktivität von Gold als sicherer Hafen in seiner Schutzfunktion gegen Inflation, Marktvolatilität und geopolitische Spannungen begründet ist. Die meisten Anleger kaufen Gold nicht nur wegen möglicher Spekulationsgewinne, sondern auch, um ihr Vermögen in unsicheren wirtschaftlichen Zeiten zu schützen.© Redaktion GoldSeiten.de