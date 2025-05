Michael Gentile: Der perfekte Sturm im Bergbau  Rekordgoldpreise und unterbewertete Aktien

Michael Gentile, strategischer Investor im Junior-Minensektor und Mitbegründer von Bastion Asset Management, hebt gegenüber Palisades Gold hervor, dass Goldminenaktien trotz rekordhoher Goldpreise auf einem niedrigen Niveau gehandelt werden. Dies stelle einen attraktiven Einstiegspunkt für Investoren dar. Er merkt an, dass sich der Goldpreis seit 2018 verdreifacht hat, während die Bergbauaktien zurückgeblieben sind. Dies schaffe einen erheblichen Wert und Potenzial für eine Mittelwertumkehr.Laut Gentile haben sich Investitionen in Rohstoffe in Zeiten pessimistischer Anlegerstimmung und Unterbewertung in der Vergangenheit als lukrativ erwiesen, insbesondere da die Fundamentaldaten der Branche weiterhin stark sind. Dazu tragen Rekordmargen und freier Cashflow bei, die auf höhere Goldpreise und stabile Kosten zurückzuführen sind.Mit Blick auf die Zukunft glaubt Gentile, dass der Sektor an der Schwelle zu einer Rotation steht, die durch sich verbessernde makroökonomische Faktoren wie die Goldkäufe der Zentralbanken und geopolitische Unsicherheiten unterstützt wird. Er zieht Parallelen zu vergangenen Zyklen wie dem Zeitraum 2015–2020, als ähnliche Bedingungen eine Rally bei Goldminenaktien auslösten. Er rät Anlegern, sich über ETFs oder Körbe etablierter Unternehmen zu diversifizieren, bevor sie in risikoreichere Junior-Minengesellschaften investieren, und betont, dass sie aufgrund der Komplexität der Minenerschließung und der rechtlichen Risiken Geduld und eine langfristige Perspektive benötigen.Insgesamt sieht Gentile den Goldbergbausektor für einen mehrjährigen Rückenwind durch makroökonomische Trends gerüstet und empfiehlt eine Portfolioallokation von 5% - 10% in Gold oder verwandte Aktien, um sich gegen Inflation und Währungsabwertung abzusichern.© Redaktion GoldSeiten.de