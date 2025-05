Eldorado Gold - wo wieder einsammeln?

Quelle Chart: stock3

Quelle Chart: StockCharts.com

Quelle Chart: stock3

Das kanadische Minenunternehmen Eldorado Gold Corp. kippt, wie der gesamte Minensektor in jüngster Zeit, stark gen Süden. Zu Wochenbeginn wurde dabei bereits das Level von 18,63 USD signifikant unterschritten, was weitere Verluste initiierte. Die Lage bleibt dementsprechend angespannt, sodass man durchaus mit weiteren Rückschlägen kalkulieren muss. Daher stellt sich die Frage: "Wo denn eigentlich wieder einsammeln?". Dazu sowie zu Alternativen im Nachgang.Nach der starken Rally vom März erfährt die Aktie aktuell einen nicht minder starken Gegenwind. Mit dem Unterschreiten des Levels von 18,63 USD, welches fortan wieder als Widerstand zu definieren ist, rutschte der Kurs direkt weiter hinab bis zur Unterstützung von 17,40 USD. Dort vollzog sich während des gestrigen Handelstages eine Art Stabilisierung, und daher aufgepasst.Sofern der Goldpreis selbst, siehe dazu auch die erst gestern erstellte Analyse dazu hier , keine Erholung erfährt, drohen zwangsläufig weitere Abgaben. Diese wären auf Eldorado Gold bezogen unterhalb von 16,33 USD als aktiviert anzusehen. Sollte es daher zu weiteren Rückschlägen unter 17,40 USD kommen, entscheidet sich der weitere mittelfristige Verlauf am Unterstützungsniveau von 16,33 USD. Ergo eignen sich diese zwei genannten Kursniveaus für bullisch ausgerichtete Marktteilnehmer zum getitelten "Einsammeln".Bei einem Abtauchen unter 16,33 USD müsste man allerdings von einer Korrekturausdehnung bis zum jüngsten Rally-Start in Richtung von rund 14,00 USD je Anteilsschein ausgehen. Bleibt dem Anleger, wie Investor, ein solcher Rutsch erspart, sind eben das gegenwärtig erreichte Niveau um 17,40 USD und im Ausdehnungsfall die Unterstützung von 16,33 USD als mögliches Sprungbrett für wieder anziehende Kurse von Interesse.Der eigentliche Kauf-Trigger würde sich jedoch erst wieder bei einer Rückkehr über den frisch reaktivierten Widerstand von 18,63 USD eröffnen. In diesem Fall hätte die Aktie einerseits wieder das Potenzial bis zur Marke von 20,00 USD anzusteigen sowie andererseits den Widerstand bei 21,62 USD unter mittelfristiger Betrachtung heraus zu attackieren.Spannend wird sein, wo die Aktie ihre gegenwärtige Schwächephase auflösen wird. Aus bullischer Betrachtung heraus sollte dies unmittelbar oder spätestens bei 16,33 USD geschehen. Eine Rückkehr über 18,63 USD würde hierbei Chancen bis 20,00 USD und darüber hinaus bis zum Widerstand von 21,62 USD generieren.Der Abwärtsdruck ist aktuell enorm, auch wenn gestern die Kurse kurz pausieren konnten. Unterhalb von 17,40 USD besteht weiteres Abwärtspotenzial bis zur Unterstützung von 16,33 USD. Sollte dieses Niveau aufgegeben werden, müsste man mit einer Korrekturfortsetzung bis mindestens zum Bereich rund um 14,00 USD kalkulieren.© Christian JubeltFinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.