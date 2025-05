Gold - Nach Bärenfalle direkt zurück zum Allzeithoch?

Der korrektive Abverkauf seit dem Zwischenhoch bei 3.438 USD setzte sich in den letzten Tagen mit hoher Dynamik fort und drückte den Goldpreis unter die Unterstützungen bei 3.254 USD und 3.200 USD. Diese kurzfristig bärischen Signale sorgten im gestrigen Handel für ein Abtauchen bis an die 3.120-USD-Marke, ehe dort am Vormittag ein massiver Konter startete, der Gold bereits am Nachmittag wieder über 3.200 USD antrieb. Der Anstieg erreichte in der Spitze sogar den Widerstand bei 3.254 USD, ehe eine weitere, leichte Korrektur bis 3.200 USD folgte.Durch die gestrige Kaufwelle könnte die gesamte Korrekturphase seit dem Allzeithoch nach zwei gleichlangen Korrekturschwüngen im gestrigen Handel beendet worden sein.Damit man davon ausgehen kann, dass sich aus dem Konter ein neuer Aufwärtstrend entwickelt, sollte Gold jetzt über dem Support bei 3.167 USD verbleiben und die Hürde bei 3.254 USD aus dem Weg räumen. Idealerweise wird nicht einmal mehr der wichtige Support bei 3.200 USD unterschritten. Oberhalb von 3.254 USD könnte die Kaufwelle bis 3.290 USD und den ersten großen Widerstand bei 3.315 USD führen. Darüber wäre ein kleines Kaufsignal aktiv, da mit einem solchen Anstieg der Abwärtstrend seit 3.438 USD gekontert wäre. Damit stünde ein Aufwärtsimpuls bis an die Abwärtstrendlinie auf Höhe von 3.345 USD an, der sich darüber sogar schon bis 3.438 und 3.470 USD ausweiten kann.Bei einem Bruch der 3.167-USD-Marke könnte dagegen ein Doppelboden bei 3.100 bis 3.120 USD die nächste Stabilisierungsphase einläuten. Darunter wäre die bullische Trendwendechance endgültig vergeben. Nach einem Bruch der zentralen Aufwärtstrendlinie dürften in diesem Fall Verkaufswellen bis 3.055 USD und später sogar bis 2.956 USD folgen.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)