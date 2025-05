Golds schlechteste Woche seit sechs Monaten  beruhigter Handel schmälert Attraktivität

Der Goldpreis fiel am Freitag und verzeichnete die schlechteste Wochenperformance seit November 2024, berichtet Reuters . Ein stärkerer Dollar und nachlassende Handelskriegssorgen beeinträchtigten die Attraktivität des Goldes als sicherer Hafen. Der Dollar hat in dieser Woche bisher um 0,2% zugelegt und steuert auf seinen vierten wöchentlichen Anstieg in Folge zu. Das verteuert den Goldpreis für Käufer aus Übersee. "Der Goldpreis stand diese Woche unter starkem Verkaufsdruck, da die Märkte eine Deeskalation im Handelskrieg zwischen den USA und China begrüßten", sagte Ilya Spivak, Leiter der Abteilung Global Macro bei Tastylive.Anfang dieser Woche hatten sich die USA und China darauf geeinigt, die im April verhängten harten Strafzölle vorübergehend zu reduzieren. Unterdessen sind die Erzeugerpreise in den USA im April unerwartet gesunken und das Wachstum der Einzelhandelsumsätze hat sich verlangsamt, wie Daten zeigen. Laut einem Bericht stiegen die Verbraucherpreise im vergangenen Monat weniger stark als erwartet. Am Donnerstag sagte der Gouverneur der US-Notenbank, Michael Barr, die US-Wirtschaft stehe auf einer soliden Grundlage und die Inflation zusteuere auf das 2-Prozent-Ziel der Zentralbank zu. Die Handelspolitik habe jedoch die Aussichten getrübt, heißt es.Gold gilt traditionell als Absicherung gegen wirtschaftliche und politische Unwägbarkeiten und gedeiht in einem Niedrigzinsumfeld. "Auf der positiven Seite ziehen Goldpreistiefs weiterhin Käufer an, was zeigt, dass das Edelmetall ein beliebter Vermögenswert bleibt, da die globalen Wachstums- und Inflationsaussichten immer noch recht düster aussehen", sagte Tim Waterer, leitender Marktanalyst bei KCM Trade. Die Nachfrage nach physischem Gold hat sich in dieser Woche an den meisten wichtigen asiatischen Handelsplätzen verbessert, da der Rückgang der Weltmarktpreise das Kaufinteresse geweckt hat.© Redaktion GoldSeiten.de