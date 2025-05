Gold noch nicht über den Berg  Aufwärtspotenzial bleibt jedoch bestehen

Jüngste Wirtschaftsdaten, die auf einen geringeren Inflationsdruck und enttäuschende Zahlen hindeuten, haben den Goldpreis wieder über die Marke von 3.200 $ getrieben und signalisieren eine mögliche Fortsetzung des langfristigen Aufwärtstrends, schrieb Kitco News am Donnerstag. Trotz dieser Erholung warnen Analysten, dass Gold weiterhin anfällig für eine erhöhte Volatilität ist, insbesondere wenn sich die Marktstimmung weltweit verbessert und die Unsicherheit der Anleger abnimmt.Fawad Razaqzada, Marktanalyst bei City Index und FOREX.com, ist der Ansicht, dass der Goldpreis kurzfristig in Richtung 3.000 $ zurückgehen könnte, insbesondere wenn das Vertrauen der Anleger weiter zunimmt und die Risikobereitschaft steigt, was die Attraktivität des sicheren Hafens verringern würde.Razaqzada unterstreicht, dass das Hauptrisiko für die derzeitige Dynamik des Goldpreises in der sich verbessernden Stimmung der Anleger infolge der nachlassenden Handelsspannungen und der geringeren geopolitischen Unsicherheit liegt. Technisch gesehen hat der Goldpreis ein niedrigeres Tief und ein niedrigeres Hoch ausgebildet, was auf eine potenzielle Anfälligkeit hinweist.Er betont die Beobachtung der Schlüsselmarken bei 3.100 $ und 3.000 $ und weist darauf hin, dass die Korrektur zwar eine Kaufgelegenheit sein könnte, der kurzfristige Abwärtsdruck jedoch trotz des jüngsten Aufschwungs anhalten könnte, insbesondere wenn die allgemeinen Marktbedingungen risikofreudige Anlagen begünstigen.Hinzu kommt, dass steigende langfristige Anleiherenditen in den USA und ein stärkerer Dollar Abwärtsrisiken für Gold darstellen. Suki Cooper von der Standard Chartered Bank stellt zwar fest, dass die gestiegene Nachfrage nach dem Dollar und die Rücknahme der Zinssenkungserwartungen die Attraktivität des Goldes gedämpft haben, sie hält jedoch längerfristig an ihren positiven Aussichten fest.Sie weist darauf hin, dass Fundamentaldaten wie die Nachfrage des öffentlichen Sektors, ETP-Ströme und die Kaufaktivität in China den Goldpreis in Zukunft stützen könnten, auch wenn es kurzfristig Gegenwind gibt. Insgesamt ist zwar mit kurzfristiger Volatilität zu rechnen, doch angesichts der anhaltenden wirtschaftlichen Unsicherheiten bleiben die langfristigen Aussichten vorsichtig optimistisch.© Redaktion GoldSeiten.de