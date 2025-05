Brett Heath: Der große Moment des Silbers  kommt eine Marktumkehr?

Brett Heath, CEO von Metalla Royalty and Streaming, war zu Gast bei Palisades Gold für ein Gespräch über die aktuelle Lage in der Goldbranche. Heath hob hervor, dass Gold aufgrund makroökonomischer Faktoren wie der veränderten Wahrnehmung von US-Vermögenswerten und der Diversifizierung der Zentralbanken stark im Kommen ist. Er stellt fest, dass die Volkswirtschaften der Schwellenländer ihr Engagement in US-Staatsanleihen verringern und ihre Goldreserven aufstocken. Dies führe zu einer anhaltenden Nachfrage.Heath betont, dass Goldaktien im Vergleich zu historischen Standards unterbewertet sind. Dies deute darauf hin, dass sie für Anleger, die Stabilität und Cashflow suchen, attraktiv sind. Er verweist auf die zunehmenden Fusions- und Übernahmeaktivitäten, da sich die Unternehmen angesichts des Mangels an skalierbaren Projekten um den Erwerb hochwertiger Vermögenswerte bemühen. Zudem geht Brett auf den spekulativen Charakter von Silber ein. Silber entwickele sich derzeit im Vergleich zu Gold unterdurchschnittlich, doch sieht er Potenzial für eine Erholung, sollte sich die Stimmung ändern.Insgesamt zeichnet Heath ein optimistisches Bild für Gold: Trotz kurzfristiger Volatilität ist langfristig eine deutliche Wertsteigerung zu erwarten. Er rät Anlegern, die Trends bei der Bewertung von Vermögenswerten sowie die Aktivitäten der Zentralbanken zu beobachten. Seiner Meinung nach könnte jetzt ein günstiger Zeitpunkt für Investitionen in hochwertige Goldanlagen sein.© Redaktion GoldSeiten.de