Goldausverkauf trifft Minengesellschaften

Die Aktien von Goldminengesellschaften legten noch vor wenigen Wochen dramatisch zu. Die zunehmende Aufwärtsstimmung lockte immer mehr Anleger an, die den führenden börsengehandelten Goldaktienfonds auf über ein Dutzend Jahre alte Höchststände trieben. Doch die starke Aufwärtsdynamik dieses Sektors hat sich inzwischen umgekehrt, und die Goldaktien sind in einen Ausverkauf übergegangen. Sie nutzen die scharfe Umkehrung der extremen Überkauftheit von Gold aus, obwohl sie die besten Fundamentaldaten aller Zeiten aufweisen.Bevor Trumps Ankündigung reziproker Zölle Anfang April das Marktchaos auslöste, hatte der führende GDX-Goldaktien-ETF ein gutes Jahr 2025. Er war seit Jahresbeginn bis Ende März um 35,6% gestiegen, was den parallelen Anstieg von Gold um 19,0% um das 1,9-fache verstärkte. Das war zwar anständig, aber etwas zu niedrig, da Goldaktien in der Vergangenheit dazu neigten, wesentliche Goldbewegungen um das Zwei- bis Dreifache zu übertreffen. Der Grad ihrer Outperformance spiegelt die Stimmung wider.Diese wurde nach Trumps Pressekonferenz zum Tag der Befreiung ziemlich bärisch, da die extreme Angst, die durch den Einbruch der Aktienmärkte ausgelöst wurde, die Goldaktien anlockte. Am Freitag, den 4. April, als der S&P 500 um 6,0% einbrach, ging es dem GDX noch schlechter: Er stürzte um 8,8% ab! Dies war der schlimmste Tag, an dem Goldaktien seit März 2020, während der pandemischen Aktienpanik, gefallen sind. Doch innerhalb weniger Tage schossen die Minenaktien in einem heftigen V-Sprung mit ihrem Metall in die Höhe.In nur sechs Handelstagen bis Mitte April stieg der GDX um enorme 25,1%! Dies verstärkte den Anstieg des Goldpreises um 11,9% noch um das 2,1-fache. Mit dem Höhenflug des Metalls und seiner Minengesellschaften stieg auch das Interesse der Anleger. Die Berichterstattung über Goldaktien in den Mainstream-Finanzmedien, darunter CNBC und Bloomberg, nahm erheblich zu. Während die zunehmende bullsche Psychologie Spaß machte, tauchte plötzlich ein ernsthafter Abwärtsrisikofaktor auf.Gold war auf ein extrem überkauftes Niveau gestiegen, das ich letzte Woche in einem anderen Aufsatz eingehend analysiert habe. Der Goldpreis hatte sich so schnell so weit erholt, dass er bis auf das 1,266-fache seines gleitenden 200-Tage-Durchschnitts gestiegen war. Das war erst der dritte Tag seit Januar 2011, an dem Gold um mehr als 26% über dieser wichtigen Basislinie schloss! Um besser zu verstehen, wie riskant das für Gold war, habe ich jeden Anstieg des Goldpreises um mehr als 10% seit Januar 1971 untersucht.Der Anstieg auf dieses außerordentlich überkaufte Niveau verlängerte die mächtige zyklische Hausse des Goldes, die Anfang Oktober 2023 begann, auf enorme 88,0% Gewinn in 18,5 Monaten! Dies war der sechstgrößte zyklische Bullenlauf bei Gold seit 1971. Die ersten vier waren allesamt in den 1970er Jahren zu finden und erzielten Gewinne zwischen 99% und 128%. Aber das Jahrzehnt, in dem der Goldstandard des US-Dollars aufgehoben wurde, war ein einmaliger Schock für eine Währung, der mit dem heutigen kaum zu vergleichen ist.Sieht man einmal von den wilden zyklischen Bullenmärkte der 1970er Jahre und den heutigen ab, so erzielten die nächstgrößten 10 zyklischen Bullenmärkte in der 54,4-jährigen Geschichte des Goldpreises durchschnittlich 58,0% Gewinn in 13,9 Monaten. Provokanterweise erreichten sie ihren Höchststand bei einem Durchschnittswert von 1,265x des 200er-Durchschnittskurses von Gold, also genau dort, wo der Goldpreis im letzten Monat zurückkehrte! Die durchschnittlichen Goldverkäufe nach diesen massiven zyklischen Aufwärtsbewegungen erwiesen sich als groß und schnell, mit einem durchschnittlichen Goldverlust von 15,5% innerhalb von nur 1,9 Monaten!Daher warnte ich in unserem beliebten wöchentlichen Newsletter am 22. April, dem Tag nach dem Rekordschlusskurs von 3.421 $ beim 1,266-fachen des 200-Tage-Durchschnitts, "... ich ändere meine Tendenz bei Gold auf "short" und füge einige GLD-Puts hinzu. Während Goldaktien bei weitem nicht so überkauft sind wie Gold, werden sie ihm wie üblich nach unten folgen und jeden signifikanten Ausverkauf verstärken. Ich fange also an, unsere Trailing-Stops nach oben zu ziehen..." Minenaktien können sich einem starken Rückgang des Goldpreises nicht entziehen!Das hat sich während der heutigen mächtigen zyklischen Goldhausse, die auch ein Monsteraufschwung ist, mit Sicherheit bewahrheitet, da Gold noch keine einzige Korrektur von über 10% erlebt hat! Da die Gewinne der Goldminengesellschaften die Bewegungen des Goldes hebeln, tun dies auch ihre Aktienkurse. Ganz gleich, wie fantastisch die Fundamentaldaten der Goldminenunternehmen sind, sie werden immer in einen bedeutenden Goldausverkauf hineingezogen. Diese Grafik beleuchtet mehrere frühere Episoden während der aktuellen Hausse bei Gold.Von Anfang Oktober 2023 bis Ende Dezember desselben Jahres kletterte der Goldpreis zunächst um 14,2% und erreichte damit den ersten neuen nominalen Rekordstand seit 3,3 Jahren! Der GDX stieg in dieser Zeitspanne um 23,5%, was einem schwachen 1,7-fachen Aufwärtshebel entspricht. Obwohl Gold keineswegs überkauft war, legte es bis Mitte Februar 2024 eine kleine Verschnaufpause mit einem leichten Pullback von 4,2% ein. Man könnte meinen, dass dies für Goldaktientrader keine große Sache wäre, oder? Sie haben völlig überreagiert.