Kriegsvorbereitungen!?

Deutschland will seine Rüstungsausgaben in den nächsten Jahren auf bis zu 200 Mrd. € jährlich steigern und das bei einem Bundeshaushalt (2024) von knapp 500 Mrd. €. Frankreich bietet sich derweil als neue Atomschutzmacht an. Auch internationale Fluggesellschaften breiten sich auf einen Krieg vor, sogar einen Atomkrieg. Bisher wäre beim Einsatz von Atomwaffen der Flugverkehr sofort lahmgelegt, was man mit neuen Versicherungen ändern möchte. Die Ruhe zwischen Indien und Pakistan ist trügerisch, denn Indien dreht Pakistan den Wasserhahn zu.Eine weitere Gefahr zeichnet sich ab, totale Digitalüberwachung durch ein "Bürgerkonto", das die neue Koalition einführen will.