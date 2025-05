Lipari Mining: Produktions- und Vertriebsergebnisse für Q1-2025

Toronto, 16. Mai 2025 - Lipari Mining Ltd. (Cboe CA: LML) (FSE: OY90) ("Lipari" oder "das Unternehmen") gibt heute die Produktions- und Vertriebsergebnisse für das zum 31. März 2025 endende Quartal ("das Quartal" oder "Q1-2025") für seine unternehmenseigene Diamantenmine Braúna in Brasilien bekannt. Alle Zahlen sind in kanadischen Dollar ausgedrückt, sofern nicht anders angegeben.- In Q1-2025 geförderte Tonnen Erz: 169.758 Tonnen, ein Anstieg um 88 % gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum (Q1-2024: 20.398 Tonnen)- Verarbeitete Tonnagen: 173.443 Tonnen, ein Anstieg um 52 % (Q1-2024: 82.450 Tonnen)- Gewonnene Karat: 25.291 Tonnen, ein Anstieg um 84 % (Q1-2024: 3.980 Karat)- Gewonnene Karat pro 100 Tonnen verarbeitetes Erz: 14,6 cpht, ein Anstieg um 67 % (Q1-2024: 4,8 cpht)- Verkaufte Karat: 22.524 Karat, ein Anstieg um 66 % gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum (Q1-2024: 7.637 Karat)- 223 $ pro Karat bei einem Gesamterlös von 5,02 Mio. $ (Q1-2024: 1,80 Mio. $)- Durchschnittlicher Diamantgehalt von 14,6 cpht (Q1-2024: 4,6 cpht)- Im Berichtszeitraum wurden 513 Meter Stollen im Untertagebau fertiggestellt (Q1-2024: 215 Meter)- Barmittel in Höhe von 2,33 Mio. $; (Q1-2024: 0,25 Mio. $)Ken Johnson, Präsident und CEO von Lipari, kommentierte: "Das erste Quartal war technisch anspruchsvoll, da wir im Januar in unserer Braúna-Mine von Tagebau auf Untertagebau übergegangen sind. Die Erzproduktion in der Untertagmine stieg im Laufe des Quartals stetig an, was zu einer erhöhten Diamantenproduktion im Februar und März führte. Wir verkauften im Laufe des Quartals 22.524 Karat zu einem Preis von 223 $ pro Karat, was angesichts des gedämpften Marktumfelds den Erwartungen entsprach. Die anhaltende Unsicherheit in Bezug auf US-Zölle beeinträchtigte den Rohdiamantenhandel und dämpfte vorübergehend die starke Nachfrage, die wir noch zu Beginn des Jahres verzeichneten. Wir sind weiterhin zuversichtlich, dass sich die Nachfrage nach natürlichen Diamanten erholen wird, sobald sich die Marktbedingungen stabilisieren. Wir sind gut positioniert, von einem stärkeren Preisumfeld bis Jahresende 2025 zu profitieren."To view an enhanced version of this graphic, please visit: https://images.newsfilecorp.com/files/3647/252512_liparitab1.jpgIm Laufe des Quartals wurden 22.524 Karat natürlicher Diamanten für 5.017.092 CAD (3.679.014 USD) verkauft. Dies entspricht einem Durchschnittspreis von 223 CAD pro Karat (163 USD pro Karat), also 66 % mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Verkauf im ersten Quartal 2025 umfasste eine Reihe hochwertiger Diamanten mit einem Gewicht von über 10,80 Karat, darunter ein 71,07 Karat schwerer Stein von hohem Wert. Im ersten Quartal 2024 wurden 7.637 Karat für 1.798.755 CAD (1.141.464 USD) mit einem Durchschnittspreis von 236 CAD pro Karat (185 USD pro Karat) verkauft. Am Ende des ersten Quartals 2025 hatte das Unternehmen einen zum Verkauf verfügbaren Bestand an natürlichen Diamanten von 23.307 Karat (Q1-2024: NULL). Für die Umrechnung von CAD in USD wurde der zum 29. Januar 2025 (Datum des Verkaufsabschlusses in Q1-2025) geltende Wechselkurs von 1,36 zugrunde gelegt (Q1-2024: 1,27 CAD/USD).Abbildung 1 - Diamant mit 71,07 Karat.To view an enhanced version of this graphic, please visit: https://images.newsfilecorp.com/files/3647/252512_9569921ff4990898_003full.jpgAbbildung 2 - Nahaufnahme des 71,07 Karat schweren Diamanten, der in Q1-2025 gefunden wurdeTo view an enhanced version of this graphic, please visit: https://images.newsfilecorp.com/files/3647/252512_9569921ff4990898_004full.jpgDas Unternehmen wird seinen Abschluss für das erste Quartal 2025 und seine "Management Discussion and Analysis" am 15. Mai 2025 veröffentlichen. Diese Informationen werden auf der Website des Unternehmens unter www.liparimining.com und auf SEDAR+ verfügbar sein.Lipari Mining ist Südamerikas führender Diamantenproduzent mit einer starken Erfolgsbilanz in der Braúna-Diamantenmine in Brasilien, die bisher über 1,2 Mio. Karat produziert hat. Lipari läutet nun die nächste Wachstumsphase des Unternehmens ein und nutzt sein Fachwissen für die Entwicklung des vielversprechenden Diamantprojekts Tchitengo in Angola.Das Unternehmen hat sich zu einer umweltfreundlichen Bergbaupraxis verpflichtet. Die Braúna-Mine auf Lipari ist die einzige Diamantenmine der Welt, in der nahezu 100 % des bei der Erzaufbereitung verwendeten Wassers recycelt wird. Dabei entsteht ein trockenes Abraumprodukt, das in der Landwirtschaft als Remineralisierungsmittel verwendet werden kann. Die Aktien von Lipari sind an der kanadischen Börse CBOE unter dem Symbol "LML" und an der Frankfurter Börse unter dem Symbol "0Y90" zum Handel zugelassen.Ken Johnson, Chief Executive Officer und PresidentTelefon: +55 (71) 3369 4808ken.johnson@liparimining.comZukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung kann "zukunftsgerichtete Aussagen" über das Unternehmen enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen erfolgen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und das Unternehmen beabsichtigt und verpflichtet sich nicht, sie zu aktualisieren, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten unter anderem Aussagen in Bezug auf die Pläne, Ziele, Erwartungen, Annahmen, Schätzungen und Absichten des Unternehmens. Alle zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen basieren auf den gegenwärtigen Überzeugungen des Unternehmens sowie auf den Annahmen und Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. Dies gilt in Bezug auf die erwartete finanzielle Leistung, Geschäftsaussichten, Strategien, behördliche Entwicklungen, Erschließungspläne, Explorations-, Erschließungs- und Bergbauaktivitäten und Verpflichtungen. Die Unternehmensleitung hält diese Annahmen zwar auf Grundlage der ihr derzeit verfügbaren Informationen für angemessen. Dennoch könnten sie sich als falsch erweisen. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf künftige Ereignisse oder künftige Leistungen und spiegeln die aktuellen Erwartungen oder Überzeugungen hierzu wider. Dazu gehören unter anderem Aussagen zur Nachfrage nach natürlichen Diamanten und die Fähigkeit des Unternehmens, bis Ende 2025 von einem stärkeren Preisumfeld zu profitieren, zu den Entwicklungsplänen für die Mineralprojekte des Unternehmens und zur erwarteten Lebensdauer der Minen. Alle Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen oder künftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder besprechen (häufig, aber nicht immer, unter Verwendung von Wörtern oder Phrasen wie "erwartet", "antizipiert", "plant", "projiziert", "schätzt", "nimmt an", "beabsichtigt", "Strategie", "Ziele", oder "Zielsetzungen", oder Abwandlungen davon; oder die Angabe, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse erfolgen bzw. ergriffen oder erzielt werden "können", "könnten", "würden", "vielleicht können" oder "werden", oder die Verneinung eines dieser Begriffe und ähnlicher Ausdrücke) sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Bestimmte wichtige Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Diese umfassen unter anderem die Auswirkungen von Zöllen auf die Nachfrage nach natürlichen Diamanten, die Entwicklungspläne für die Mineralprojekte des Unternehmens und die erwartete Lebensdauer der Minen. Die hier getroffenen zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen einer Vielzahl von Risikofaktoren und Ungewissheiten. Davon liegen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens. Sie könnten aber dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich und nachteilig von dem abweichen, was in den zukunftsgerichteten Aussagen wiedergegeben wurde. Die Leser*innen werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind. Es wird ausdrücklich auf die bei den Wertpapieraufsichtsbehörden der kanadischen Provinzen hinterlegte Börsenzulassungserklärung des Unternehmens verwiesen (abrufbar unter www.sedarplus.ca). Diese erläutert näher einige der Faktoren, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, sowie die Risiken, die das Unternehmen daran hindern könnten, die in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung dargelegten Erwartungen zu erfüllen.CBOE CANADA ODER DIE FRANKFURTER BÖRSE ÜBERNEHMEN KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER PRESSEMITTEILUNG.To view the source version of this press release, please visit: https://www.newsfilecorp.com/release/252512