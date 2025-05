Euro Future: Korrektur im Aufwärtstrend

Der abgebildete Chart zeigt die langfristige Kursentwicklung des Währungspaares EUR/USD von 1998 bis heute, bei Kursen von 1,1172 USD. Ein Notierungsstab bildet das Kursverhalten des Euro Futures für jedes Quartal ab.Noch am 13. Januar hat die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,0220 den tiefsten Stand seit November 2022 erreicht. Ausgehend von diesem Pivotpunkt (Bärenfalle, siehe vorherige Analyse) drehte der Euro mit auffallender Stärke nach oben. Dabei legten die Kurse um mehr als 13,50 US Cent zu. Das aktuelle Bewegungshoch wurde am 21. April bei 1,1589 in den Chart geschrieben. Dabei handelt es sich um den höchsten Stand seit Anfang November 2021. Mit diesem Hoch wurde der eingezeichnete Widerstandsbereich, resultierend aus mehreren Marktwendepunkten im Zeitraum zwischen August 2020 und September 2021 erstmalig wieder getestet und von den Investoren zum Abverkauf genutzt.Mit dem aktuellen Bewegungshoch vom 21. April hat der Euro den wichtigen Bereich erhöhter Abgabebereitschaft um 1,1080 und 1,1305 deutlich überschritten und somit nach einem Fehlsignal nach unten den oberen Bereich der über zweijährigen Seitwärtsbewegung überschritten.Häufig, wenn es einem Markt gelingt, derartig starke Abgabeneigung rund um ein solches kritisches Niveau komplett abzubauen, darf langfristig mit einer Fortsetzung der Aufwärtsbewegung gerechnet werden. In 7 von 10 Fällen werden langfristig weitere Zugewinne folgen.Auch die rein markttechnische Seite bestätige die Bärenfalle vom Anfang des Jahres: Der MACD hat dabei ein bärisches Fehlsignal ("bullish failure") ausgebildet, indem das kürzlich generiertes Verkaufssignal sofort wieder negiert worden ist. Dabei hat der MACD seine vorher unterschrittene Signallinie nach unüblich kurzer Zeit wieder nach oben überschritten.Im Rahmen der Aufwärtsbewegung von Januar bis April hat der Euro Future die seit 2008 bestehende Abwärtstrendlinie, welche sich aktuell bei 1,1317 mit fallender Tendenz befindet (log. Skalierung) erstmalig überschritten. In den letzten Wochen wurde diese Abwärtstrendlinie wieder unterschritten.Durch die starken Kursgewinne im Zeitraum von Januar bis April befindet sich der Euro aus der Perspektive des Wochencharts seit Anfang März wieder in einem Aufwärtstrend. Ein solch schneller Anstieg muss oftmals erst einmal verdaut, sprich konsolidiert/korrigiert werden, was sich offenbar gerade ereignet und entweder über den Faktor Zeit oder über eine Kurskorrektur geschieht. Dadurch wurde der mittelfristige Aufwärtstrend in den letzten Wochen durch den aktuellen Abwärtsimpuls unterbrochen. Positiv zu werten ist, dass der Markt trotz des fulminanten Anstieges noch nicht unter die vorherige Widerstands- und jetzige Unterstützungszone zwischen 1,1080 und 1,1305 zurückgefallen ist.Diese mittelfristige Abwärtsbewegung ist aktuell noch als gesunde Korrektur im übergeordneten Aufwärtstrend zu werten.