Gold - Die Uhr tickt

Seit dem Allzeithoch von Ende April bei 3.499 USD befindet sich der Goldpreis in einer raumgreifenden, bislang dreiteiligen Korrektur. Sie führte zuletzt ausgehend von einem Zwischenhoch bei 3.438 USD unter den Support bei 3.200 USD und bildete damit ein bärisches Signal aus. Allerdings drehte der Kurs an der Zone, an der die zweite große Abwärtswelle die Länge der ersten erreicht hatte (vgl. blaue 100%-Projektion im Chart) und Gold setzte zum erwartet scharfen Konter an. Dieser führt aktuell an den Widerstand bei 3.254 USD.Zwar konnte der Anstieg seit dem Tief bei 3.116 USD enormen Schwung entfalten, doch prallte der Goldpreis bisher an der Hürde bei 3.254 USD ab. Erst darüber wäre ein Longsignal aktiv und bei einem Sprung über 3.290 USD bestätigt. Damit stünde allerdings schon die Reaktivierung der Hausse der letzten Monate und ein Anstieg bis 3.350 USD und 3.375 USD auf dem Plan. Darüber wäre auch die kurzfristige Abwärtstrendlinie gebrochen und ein Angriff auf die zentrale Hürde bei 3.438 USD wahrscheinlich.Sollte der Goldpreis zuvor aber unter 3.190 USD fallen, wäre der Anstieg seit Donnerstag unterbrochen und nach einer weiteren Korrektur bis 3.167 USD und darunter auf 3.120 USD mit der zweiten großen Aufwärtsbewegung in Richtung 3.350 USD zu rechnen.Unterhalb von 3.116 USD hätte sich der aktuelle Anstieg dagegen lediglich als Zwischenerholung in einem intakten Abwärtstrend herausgestellt. In der Folge dürfte Gold bis 3.050 USD und später sogar bis an die Zone um 2.930 bis 2.955 USD einbrechen.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)