Kitco-Umfrage: Wall Street bearisch; Main Street gibt bullische Tendenz auf

Eine weitere Woche mit rückläufigen Goldpreisen führte dazu, dass Branchenexperten und normale Anleger das Handtuch für das Edelmetall warfen - zumindest auf kurze Sicht - während der Optimismus auf den breiten Markt zurückkehrte. Die jüngste wöchentliche Goldumfrage von Kitco News ergab, dass sich die Wall Street in der kommenden Woche in der Bärenhöhle verschanzt, während die Main Street nach dem jüngsten Kursrutsch des gelben Metalls ihre bullische Tendenz aufgab.Es nahmen diesmal 16 Marktexperten an der Umfrage teil. Davon waren zwei (12%) der Ansicht, dass der Goldpreis diese Woche steigen wird. Weitere 10 (63%) erwarten hingegen einen niedrigeren Preis, während vier (25%) neutral eingestellt blieben.Außerdem gaben 294 Kleinanleger ihre Meinung ab. Davon waren 100 (34%) der Ansicht, dass Gold diese Woche steigt. Jedoch hielten es 123 (42%) wahrscheinlich, dass es zu einem Preisrückgang kommt. Die verbleibenden 71 (24%) Befragten prognostizieren Seitwärtsentwicklungen.© Redaktion GoldSeiten.de