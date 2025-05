Ölpreis (Brent): Bullen bleiben dran

Der Ölpreis Brent konnte sich zum Ende der vergangenen Woche weiter stabilisieren. Die Notierungen schafften es, sich ausgehend von 63,85 USD weiter zu erholen, dies jedoch bei moderatem Kaufdruck.Weitere Kursgewinne sind bei Brent kurzfristig möglich. Es bietet sich zunächst Spielraum in Richtung der 67,31 USD. Wird dieses Niveau überwunden, wartet bei 68,69 USD die mittelfristig entscheidende Hürde. Darüber würde sich die Chance einer größeren Bodenbildung bieten, was abzuwarten bleibt. Abgaben unter 63,85 USD bergen hingegen die Gefahr, auf Sicht weniger Handelstage wieder in Richtung 60,00 USD zu rutschen.© Marko StrehkQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)