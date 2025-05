SPDR: Bestände steuern auf 900-Tonnen-Marke hin  weitere Abflüsse in KW 20

In der vergangenen 20. Kalenderwoche musste der weltweit größte Gold-ETF, der SPDR Gold Trust, weitere Abflüsse hinnehmen. Die Bestände bewegen sich kontinuierlich auf die 900-Tonnen-Marke zu, nachdem der Fonds in der letzten Woche etwa 20 Tonnen einbüßte.Am vergangenen Freitag beliefen sich die Goldbestände auf 918,73 Tonnen, wie auf der Website www.spdrgoldshares.com angegeben wird. Am Freitag der Vorwoche waren es noch 937,94 Tonnen. Am Montag verzeichneten die Bestände zunächst ein Plus von 1,15 Tonnen, doch am Dienstag folgten die ersten Abflüsse in Höhe von 2,58 Tonnen. Auf diesem Niveau verweilten die Bestände am Mittwoch, bevor sie am Donnerstag erneut 8,89 Tonnen verloren. Die Woche endete mit weiteren Abflüssen von 8,89 Tonnen am Freitag.Entwicklung der SPDR-Bestände in der vergangenen Woche:• 12. Mai: 939,09 Tonnen• 13. Mai: 936,51 Tonnen• 14. Mai: 936,51 Tonnen• 15. Mai: 927,62 Tonnen• 16. Mai: 918,73 Tonnen© Redaktion GoldSeiten.de