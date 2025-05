WTI-OIL im Abwärtsmomentum

Quelle Chart: stock3

Das amerikanische WTI-OIL befindet sich, entgegen der Tendenz zum Jahresauftakt, in einer klaren Abwärtsstruktur. Das Tief von Anfang Mai führte zunächst in eine Erholung, welche aktuell jedoch bereits wieder vor dem Ende stehen könnte.Unterhalb von 60,55 USD dürfte dabei das Abwärtsmomentum wieder an Fahrt gewinnen, sodass erneute Abgaben in Richtung 55,60 USD nicht überraschen sollten. Darunter würde die Unterstützung bei 52,22 USD rufen.Oberhalb von 64,05 USD verspricht sich hingegen eine Attacke der Bullen auf die etablierte Abwärtstrendlinie seit Jahresbeginn rund um 65,50 USD. Ein Ausbruch wäre vielversprechend für Preissteigerungen bis zum Bereich von 70,00 USD je Barrel.© Christian JubeltFinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.