Wie wir hierher gelangt sind

Ich habe meinen guten Freund George Friedman von Geopolitical Futures gebeten, den Artikel dieser Woche für mich zu schreiben, da mein Terminkalender im Moment ziemlich voll ist. Wie Sie sehen werden, trägt er dazu bei, zu erklären, wie wir an diesen etwas angespannten Punkt der Weltgeschichte gelangt sind. Fangen wir also an...Dies ist die Geschichte, wie wir zu einem Zeitpunkt in der Geschichte gelangt sind, der von globalen und nationalen Krisen geprägt ist. Es ist die Geschichte eines radikalen geopolitischen Wandels, in dem alte sozioökonomische und institutionelle Zyklen in den USA enden und neue beginnen. Aber es findet auch eine massive globale geopolitische Krise statt. Die Geschichte ist lang und komplex. Ich wünschte, sie wäre kürzer, aber die Komplexität ist so groß, dass man sie nicht einfach erzählen kann. Sie begann vor 80 Jahren und führt uns zu unseren aktuellen Krisen. Wir befinden uns im Sturm vor der Ruhe, und er ist so heftig, wie Stürme nur sein können.Während des Kalten Krieges hatte das geopolitische System einen Anker: die Konfrontation zwischen den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion. Alle anderen Nationen hatten drei Möglichkeiten. Sie konnten sich mit den USA verbünden, sich mit der Sowjetunion verbünden oder sich neutral verhalten. Dies bestimmte natürlich nicht alle internationalen Aktivitäten, aber der Kalte Krieg legte die Regeln fest, nach denen sich internationale Aktivitäten abspielten.Der Kalte Krieg beruhte auf der Annahme, dass eine russische Invasion in Westeuropa eine echte Bedrohung für die USA darstellte und dass die NATO und die US-Streitkräfte daher unverzichtbar waren. Wenn überhaupt, dann wären sie unzureichend gewesen, um einen entschlossenen russischen Angriff zu stoppen, so die Annahme. Der Kalte Krieg endete nicht mit dem Fall des Kommunismus, sondern mit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine im Jahr 2022. Manche sagen, Russland habe nur die Absicht gehabt, die Teile der Ukraine zu erobern, die es jetzt hält.Doch das täuscht über die Natur der Invasion hinweg. Russland ist auf vier Achsen in die Ukraine eingedrungen: ein Angriff aus dem Osten, ein zweiter Vorstoß aus dem Norden in das Zentrum des Landes, ein dritter aus dem Norden, um die Hauptstadt zu besetzen, und ein vierter aus dem Süden. Es war ein umfassender Angriff, dessen einziges Ziel darin bestand, die gesamte Ukraine zu besetzen. Wären die Absichten Russlands maßvoller gewesen, hätte Moskau seine Streitkräfte gegen die Ostukraine zusammenziehen können. Aber das hat es nicht getan.Dies ist wichtig für die neue geopolitische Realität, denn die russische Invasion ist eindeutig gescheitert. Sie scheiterte so sehr, dass Wladimir Putin Söldner der Wagner-Gruppe entsandte, um Russlands konventionelles Militär zu verstärken. Die Söldner waren mit der russischen Militärführung verfeindet, standen aber nicht vollständig unter deren Kommando. Die Feindseligkeit zwischen ihnen war so groß, dass die Wagner-Gruppe einen Aufstand gegen Putin inszenierte. Auch dieser scheiterte und führte dazu, dass der Anführer der Gruppe einige Wochen später bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kam.Die Tatsache, dass es Russland nicht gelang, die Ukraine, ein viel kleineres und scheinbar schwächeres Land, rasch zu unterwerfen, war der Punkt, an dem der Kalte Krieg wirklich endete. Nach drei Jahren Krieg war klar, dass Russland nicht die Bedrohung war, die viele geglaubt hatten. Die Ukraine erhielt zwar Waffen und Nachschub aus dem Westen, aber es waren keine westlichen Truppen vor Ort.Es wurde deutlich, dass die Grundlage des Kalten Krieges - die russische Fähigkeit, in Westeuropa einzumarschieren und es zu besetzen - ohne einen radikalen Wiederaufbau, der viele Jahre dauern würde, nicht mehr möglich war. Und vielleicht nicht einmal dann. Der Krieg in der Ukraine hat gezeigt, dass Russland nicht in Europa einmarschieren und es besetzen kann.Von den 1940er bis zu den 1990er Jahren rechtfertigten die USA ihre Verteidigung Europas mit moralischen Gründen. Sie wurde als liberale Demokratie gegen den tyrannischen Kommunismus dargestellt. Das war zwar richtig, aber nicht die ganze Wahrheit, die in den geopolitischen Imperativen der USA lag, die tief in der strategischen Realität der USA verankert waren. Diese Realität beruhte auf der geografischen Lage der USA.Die USA sind die dominierende Macht in Nordamerika, und zwar in hohem Maße. Sie sind eines der wenigen Länder der Welt - und die einzige Großmacht -, die nicht auf dem Landweg angegriffen werden können. Im Norden liegt Kanada, im Süden Mexiko, und beide stellen keine denkbare militärische Bedrohung dar. Jegliche Bedrohung für das amerikanische Festland käme vom Atlantik und vom Pazifik, die eher als Puffer gegen Angriffe dienen, denn als Quelle für solche.1890 schrieb Admiral Alfred Thayer Mahan ein Buch mit dem Titel „The Influence of Sea Power upon History“, das bis heute die intellektuelle Grundlage der großen Strategie der USA bildet. Die nationale Sicherheit der USA, so argumentierte er, hängt von der Beherrschung der Meere ab. Solange es keine Bedrohung im Atlantik oder Pazifik gibt, ist die Sicherheit der USA gewährleistet. Und logischerweise haben die USA auch kein Interesse an der östlichen Hemisphäre.So wurden die USA erst in den Ersten Weltkrieg verwickelt, als U-Boote die Schifffahrtswege im Atlantik angriffen und die Lusitania versenkten, was viele Amerikaner das Leben kostete. Die USA traten in den Krieg ein, um der deutschen Kriegsmarine den Zugang zum Atlantik zu versperren. Jahre später verabschiedete Washington den Lend-Lease Act, ein Abkommen mit Großbritannien, das sicherstellen sollte, dass Deutschland nicht in die Royal Navy einmarschierte, sie besiegte oder die Kontrolle über sie übernahm und damit die USA herausforderte.Tatsächlich enthielt das Abkommen eine Klausel, die besagte, dass im Falle einer Kapitulation Großbritanniens vor Deutschland die Royal Navy nach Nordamerika verlegt würde. Erst nach all dem, als Japan die amerikanische Pazifikflotte in Pearl Harbor zerstörte, entwickelte Washington eine Strategie, um Japan aus dem Pazifik zu vertreiben.Die USA näherten sich der Sowjetunion aus einer ideologischen Position heraus, aber die grundlegende geopolitische Realität war, dass Moskau, wenn es Westeuropa erobern würde, in der Lage wäre, atlantische Häfen zu halten, eine bedeutende Marine aufzubauen und die USA über den Atlantik zu bedrohen. In der Dritten Welt, die heute als Globaler Süden bezeichnet wird, konkurrierten die USA und die Russen größtenteils über Stellvertreter um die Vorherrschaft.Keiner von beiden wollte wirklich die Vorherrschaft, aber sie wollten auch nicht, dass der andere dominierte. All dies hat sich mit dem Ausgang des Krieges in der Ukraine aufgelöst. Jetzt, da der Kalte Krieg nicht mehr verankert ist, sehen sich die USA mit einer neuen geopolitischen Realität konfrontiert, die das globale System und den Platz Amerikas darin neu definiert.Das Ende des Kalten Krieges bedeutet, dass die russische Bedrohung im Atlantik nicht mehr besteht. Aus Sicht der USA ist China eine Bedrohung im Pazifik, aber eine zukünftige Bedrohung, weil es nicht über die maritimen Fähigkeiten verfügt, die Meere zu kontrollieren.China ist beispielsweise nicht in der Lage, Kriegsschiffe zuverlässig durch Gewässer zu navigieren, die sich in Reichweite von US-Drohnen befinden. Selbst wenn seine Marine irgendwann in den Pazifik vordringen könnte, wäre die Fähigkeit seiner Schiffe, zur Basis zurückzukehren, um Nachschub zu holen - oder damit der Nachschub die Schiffe erreicht -, bei amphibischen Operationen ein hohes Risiko.