Gold und Silber gehören zu den besten Vermögenswerten des 21. Jahrhunderts

Am Ende der letzten Woche war der Dow Jones nur noch 0,25% von einem Punktestand entfernt und schloss oberhalb der BEV-Linie (-5%) im unten stehenden Chart. Das ist wichtig, denn mit dem Bear's Eye View (BEV) ist es die Scoring-Position, in der sich alle Bullenmarktvorstöße befinden, da die meisten Tagesabschlüsse während eines Bullenmarktvorstoßes nicht auf einem neuen Allzeithoch, sondern in der Scoring-Position geschlossen werden. Eine Zone, von der aus neue Allzeithochs entstehen, die BEV-Bewertungen zwischen -0,01% und -4,99% sind, wie im roten Rechteck unten zu sehen.Vor ein paar Wochen dachte ich noch, der Dow Jones hätte nicht das Zeug dazu, dies zu erreichen. Und bisher hat er auch nicht mit einem BEV von -4,99% oder weniger geschlossen. Aber der Abschluss der letzten Woche mit einem BEV von -5,24% ist nicht weit davon entfernt, in die Punkteränge zu kommen. Wird der Dow Jones im Juni erneut in der Punkteregion schließen? Wird er von dort aus neue Allzeithochs erreichen, was er seit dem 4. Dezember letzten Jahres nicht mehr getan hat?So oder so, ich habe keine Ahnung, in welche Richtung sich der Dow Jones entwickeln wird. Daher ist es für mich am besten, wenn ich es bei einem Zuschauersport belasse und keine Vorhersagen darüber mache, wie sich der Dow Jones in den kommenden Wochen entwickeln wird. Dennoch würde es mich nicht überraschen, wenn der Dow Jones in den kommenden Wochen und Monaten noch ein paar weitere Allzeithochs (BEV-Nullen im obigen BEV-Chart) erreichen würde.Hier ist ein Bear's Eye View (BEV) Chart für den Dow Jones seit Januar 1980. Ein BEV-Chart betrachtet einen Markt nicht in Bezug auf die Dollar, in denen er veröffentlicht wird, sondern in Bezug auf seine neuen Allzeithochs (0,0%) und prozentualen Rückschläge von diesen Allzeithochs. Der Dow Jones begann seinen aktuellen historischen Bullenmarkt im August 1982 mit dem Stern. Ich habe ein rotes Rechteck über die BEV 0% (neue Allzeithochs) und BEV -5% Linien gelegt, um die Position eines Bullenmarktes in einem BEV-Chart zu kennzeichnen.Nachstehend finden Sie die BEV-Häufigkeitstabelle für die oben genannten BEV-Daten. Seit Januar 1980 hat der Dow Jones 878 neue Tageshöchststände in der 0%-Zeile dieser Tabelle verzeichnet. In der nächsten Zeile stehen die Tagesabschlüsse in der Wertungsposition: -0,001% (BEVs von -0,01% bis -4,99%). Addiert man die prozentualen Anteile dieser beiden Zeilen an den Gesamttagen, so zeigt sich, dass der Dow Jones seit Januar 1980 an 48,57% seiner Gesamttage in einem Bullenmarkt gestiegen ist. Das ist ein sehr bullischer Zeitraum von 45 Jahren für den Dow Jones.Sind dies die bullischsten 45 Jahre in der Geschichte des Dow Jones? Seit Februar 1885, als Charles Dow zum ersten Mal damit begann, seinen Aktiendurchschnitt in einem kleinen Investmentblatt namens Wall Street Journal zu veröffentlichen, hat man nicht mehr so viele neue Allzeithochs und tägliche Schlussstände in Scoring-Position über so viele Jahrzehnte hinweg gesehen.Hat im Jahr 1885 irgendjemand von BEV-Nullen und Scoring-Position gesprochen? Ich bezweifle, dass dies der Fall war. Der Jargon des Bear's Eye View ist etwas, das ich in den 1990er Jahren zu entwickeln begann und seit ich kurz vor dem Subprime-Hypothekencrash, vor Oktober 2007, zu schreiben begann. Die Betrachtung von Dollar-Marktdaten, komprimiert innerhalb der 100 möglichen Prozentpunkte im BEV-Format, ist der beste Weg, um historische Marktdaten zu verstehen.Nachfolgend finden Sie drei Häufigkeitstabellen, in denen die Anzahl (Häufigkeit) der täglichen BEV-Werte des Dow Jones zu sehen ist. Die Tabelle auf der linken Seite zeigt alle täglichen BEV-Werte seit Februar 1885. Seitdem hat der Dow Jones täglich 1.569 neue Allzeithochs erreicht (0%-Zeile), d. h. 4,02% aller täglichen BEV-Schlusskurse der letzten 140 Jahre lagen auf einem neuen Allzeithoch.Die -0,001%-Reihe zeigt, wie viele Tagesabschlüsse in der Punkteregion stattfanden; die BEV-Werte reichen von -0,01% bis -4,99%. Seit Februar 1885 schloss der Dow Jones an 8.568 seiner 39.354 Handelstage in der Scoring-Position, das sind 21,97% aller Handelstage seit 1885.Um zu sehen, wie bullisch die letzten 140 Jahre der Dow-Jones-Geschichte waren, addieren wir den Prozentsatz der Gesamttage in den BEV-Reihen 0% (4,02%) und -0,001% (21,97%), um zu entdecken, dass 25,99% der Gesamttage seit Februar 1885 in einem Bullenmarkt geschlossen wurden. Ein Tag von vier in den letzten 140 Jahren. Das ist verdammt bullisch.