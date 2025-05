Milliardär Ray Dalio setzte in Q1 319 Mio. $ auf Gold

Obwohl der Goldmarkt derzeit damit zu kämpfen hat, wichtige Unterstützungsniveaus zu halten, zeigen einige prominente Anleger erneut Interesse an dem Edelmetall. Insbesondere der Milliardär Ray Dalio, Co-Chief Investment Officer von Bridgewater Associates, hat sein Gold-Engagement erhöht, wie aus aktuellen SEC-Angaben laut Kitco News hervorgeht. So kaufte Bridgewater im ersten Quartal dieses Jahres 1,1 Millionen Aktien von SPDR Gold Shares im Wert von fast 319 Millionen Dollar.Dieser Schritt spiegele Dalios frühere bedeutende Investitionen in Gold wider, wenngleich diese jüngste Position schneller aufgebaut wurde, heißt es. Historisch gesehen erreichte die Beteiligung von Bridgewater an GLD zwischen 2000 und 2022 einen Höchststand von etwa 400 Millionen Dollar, doch bis Ende 2023 wurden alle Anteile veräußert. Dalio setzt sich seit Langem dafür ein, Gold als entscheidende Komponente der Diversifizierung zu nutzen, insbesondere in Zeiten geopolitischer und wirtschaftlicher Unsicherheit, so Kitco.Dalio betont, dass Gold eine wichtige Rolle bei der Risikominderung im Zusammenhang mit Fiat-Währungen und geopolitischen Spannungen spielt, und empfiehlt Anlegern häufig, etwa 10% ihres Portfolios in das Edelmetall zu investieren. Im ersten Quartal stieg die Goldnachfrage sprunghaft an und die Bestände nahmen um 61 Tonnen zu, da Anleger nach Absicherungen gegen globales Chaos und wirtschaftliche Instabilität suchten.Im darauffolgenden Quartal war jedoch eine erhöhte Volatilität zu verzeichnen: Der Goldpreis erreichte im letzten Monat ein Allzeithoch von 3.500 $ pro Unze, bevor er auf etwa 3.187,50 $ zurückging. Dies entspricht einem Rückgang von etwa 9% gegenüber diesen Höchstständen.© Redaktion GoldSeiten.de