Pan Global Resources entdeckt 1,08 g/t Gold auf 46 m in der Öffnungstiefe der 1. Bohrung

Bohrloch Von Bis Intervall 1 Au Cu Co Ni Pt Pd m m m g/t ppm ppm ppm ppm ppm PVD01 Loch aufgegeben PVD02 0.0 2.0 2.00 0.07 2050 291 574 0.01 <0.01

15.0 24.0 9.0 0.17 9 15 2 0.01 0.01

24.0 70.0 46.0 1.08 44 21 37 0.03 0.02 einschließlich 24.0 48.0 24.0 1.01 25 10 29 0.04 0.03 Einschließlich 26.0 38.0 12.0 1.22 26 10 36 0.05 0.03 einschließlich 35.0 38.0 3.0 2.00 34 15 49 0.06 0.04 einschließlich 43.0 48.0 5.0 1.44 36 11 27 0.05 0.04 einschließlich 66.0 70.0 4.0 6.27 47 12.5 30 0.14 0.11

Loch-ID Östliche Ausrichtung2 Nördliche Ausrichtung2 Azimut (º) Neigung (º) Länge (m) PVD01 287514 4761180 345 -65 44.8 PVD02 287514 4761181 345 -61 188.2

- Bestätigt das Potenzial für eine bedeutende neue Goldentdeckung auf dem zu 100 % in Besitz befindlichen Projekt Cármenes in Nordspanien- Potenzial für zusätzliche Entdeckungen im großen Projektgebiet CármenesVANCOUVER, 20. Mai 2025 - Pan Global Resources Inc. ("Pan Global" oder das "Unternehmen") (TSXV: PGZ) (OTCQB: PGZFF) (FRA: 2EU) freut sich, bedeutende Gold-Analyseergebnisse in oberflächennahen Bohrlöchern bekannt zu geben, die im Rahmen der ersten Bohrkampagne im zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Cármenes ("Cármenes") im Norden Spaniens abgeschlossen wurden.Das aktuelle Bohrprogramm mit sechs Bohrlöchern zielt auf die Erweiterung der brekzienhaltigen Mineralisierung ab, die mit den historischen Untertagebauwerken der Kupfer-Kobalt-Nickel-Lagerstätte Providencia in Zusammenhang steht. Das Potenzial für signifikantes Gold wurde in den jüngsten Boden-, Graben- und Kanalprobenergebnissen hervorgehoben. Im Zielgebiet Providencia gab es keine früheren Bohrungen und keine früheren Berichte über Goldmineralisierungen.Bohrloch PVD02- 46,0 m mit 1,08 g/t Au von 24,0 m unterhalb des Bohrlochs, einschließlich- 4,0 m mit 6,27 g/t Au, 0,25 g/t Pt+Pd aus 66,0 m"Die ersten Bohrergebnisse am Zielgebiet Providencia stellen einen außergewöhnlichen Start für das erste Bohrprogramm von Pan Global in Cármenes dar und bestätigen die Entdeckung einer bislang unbekannten oberflächennahen Goldmineralisierung über einen breiten Abschnitt. Die Ergebnisse erweitern die brekzienhaltige Mineralisierung südlich der historischen hochgradigen Kupfer-, Kobalt- und Nickelminen in Providencia und sind weit offen. Die neue Goldzone tritt als potenzieller Halo um die kupferreiche Mineralisierung auf, die in den Minenanlagen gefunden wurde", erklärte Tim Moody, President und CEO von Pan Global."Anhand von geochemischen Bodenuntersuchungen und Kartierungen in der unmittelbaren Umgebung von Providencia wurden mehrere Ziele identifiziert, darunter das große, noch nicht erkundete Zielgebiet Profunda, das sich 1 km südlich befindet. Dies unterstreicht das Potenzial für weitere Entdeckungen im Projekt Cármenes."- Das aktuelle Sechs-Loch-Bohrprogramm ist Pan Globals erste Bohrkampagne auf dem Projekt Cármenes und die allerersten Bohrungen auf dem Ziel Providencia.- Die erste abgeschlossene Bohrung (PVD02) durchteufte einen hochgradigen Abschnitt mit 6,27 g/t Gold auf 4 m innerhalb eines breiteren Abschnitts mit durchschnittlich 1,08 g/t Gold auf 46 m in einer Tiefe von 24 m.- Der Goldfund in PVD02 steht im Zusammenhang mit einer starken mehrstufigen hydrothermalen Brekzie in stark dolomitisierten/alterierten Kalksteinen mit lokalen Spuren von Sulfiden und günstigen, sehr geringen Gehalten an Metallen wie Arsen oder Antimon.- Die Untersuchungsergebnisse für die abgeschlossenen Bohrlöcher (PVD03 und PVD04) werden innerhalb von drei Wochen erwartet, wobei in PVD04 in oberflächennaher Tiefe auf mehr als 120 m Brekzien durchteuft wurden. Die Bohrung PVD01 wurde vor Erreichen des Ziels aufgegeben, nachdem das Bohrloch eingestürzt war.- In den historischen Untertagewerken von Providencia wurden Kupfer, Kobalt und Nickelerz aus einer "rohrartigen" hydrothermalen Brekzie in einer Tiefe von bis zu 110 Metern abgebaut. Die Mineralisierung blieb offen, als der Abbau Anfang der 1930er Jahre eingestellt wurde.- Es gibt keine Aufzeichnungen über den Goldabbau bei Providencia, und die neue Goldzone scheint bisher nicht erkannt worden zu sein.- Die laufenden Bohrungen umfassen drei Step-Out-Bohrungen bis zu 120 m östlich der Minenbetriebe Providencia, die unterhalb der vor kurzem gemeldeten stark anomalen Graben- und Schlitzprobenergebnisse (3,11 g/t Au auf 37 m und 1,74 g/t Au auf 20 m) getestet werden. [Siehe Pressemitteilung vom 11. Februar 2025]- Großflächiges Zielgebiet mit einer Ausdehnung von mehr als 250 m x 150 m, gekennzeichnet durch übereinstimmende starke Dolomit-Alteration, Brekzien und stark anomale Geochemie von Cu, Au, Ni, Co und Pb in Boden-, Graben- und Kanalproben.- In den historischen Grubenwerken von Providencia werden derzeit Kanalproben entnommen, um die Kontinuität der Mineralisierung besser zu verstehen.- Mehrere Ziele im Projektgebiet Cármenes unterstreichen das Potenzial für weitere Entdeckungen im Rahmen des laufenden Explorationsprogramms.- Die Auswertung einer kürzlich abgeschlossenen elektromagnetischen, magnetischen und radiometrischen Hubschrauberuntersuchung über dem Projekt Cármenes ist im Gange, um die Identifizierung und Priorisierung weiterer potenzieller Bohrziele zu beschleunigen.Pan Global freut sich außerdem bekannt zu geben, dass die Bohrungen im Flaggschiffprojekt Escacena im Süden Spaniens nach den Rekordniederschlägen im März und April wieder aufgenommen wurden. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem vorrangigen Ziel Bravo, der Erweiterung der Kupfer-Zinn-Entdeckung La Romana und der Erprobung neuer Ziele.1 Alle Abschnitte sind als Bohrlochbreiten angegeben. Die Bohrungen reichen nicht aus, um die Geometrie zur Bestimmung der tatsächlichen Breite einzugrenzen.2 Koordinatensystem: UTM30N ERTS89Das Cármenes-Projekt liegt etwa 55 km nördlich von León in Nordspanien und umfasst fünf Erkundungsgenehmigungen für mehr als 5.653 Hektar. Das Projektgebiet ist äußerst aussichtsreich für mehrere Körper oder "Cluster" von karbonathaltigen "rohrartigen" Brekzien mit Kupfer-, Nickel-, Kobalt- und Goldmineralisierungen. Das Gebiet umfasst die ehemaligen Minen Profunda und Providencia, die zuletzt in den 1930er Jahren betrieben wurden und Kupfer- und Kobaltkonzentrate mit Nickel produzierten. Zahlreiche andere kleinere historische Grubenbaue in diesem Gebiet weisen auf das Potenzial für weitere Brekzienröhren hin. Diese Art von Erzvorkommen kann erhebliche vertikale Ausmaße von mehr als 1 km haben.Pan Global Resources Inc. exploriert aktiv nach kupferhaltigen Mineralvorkommen sowie nach Gold und anderen Metallen. Kupfer hat überzeugende Fundamentaldaten für Angebot und Nachfrage und Aussichten auf langfristig hohe Preise, da es ein entscheidendes Metall für die weltweite Elektrifizierung und Energiewende ist. Auch für Gold werden Rekordpreise erzielt.Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, das Escacena-Projekt, befindet sich im ertragreichen Pyritgürtel der Iberischen Halbinsel in Südspanien, wo eine positive Genehmigungsbilanz, eine hervorragende Infrastruktur, Bergbau- und Fachkompetenz sowie die Einstufung von Kupfer als strategischer Rohstoff durch die Europäische Kommission zusammen eine risikoarme Rechtsordnung der Stufe 1 für Bergbauinvestitionen definieren. Das zweite Projekt des Unternehmens, Cármenes in Nordspanien, ist ebenfalls ein Gebiet mit einer langen Bergbaugeschichte und einer hervorragenden Infrastruktur. Das Team von Pan Global besteht aus bewährten Talenten in den Bereichen Exploration, Entdeckung, Erschließung und Minenbetrieb, die sich alle dem sicheren Betrieb und dem größtmöglichen Respekt für die Umwelt und unsere Partnergemeinden verpflichtet haben. Das Unternehmen ist Mitglied des Global Compact der Vereinten Nationen und arbeitet nach dessen Prinzipien.Álvaro Merino, Vizepräsident für Exploration von Pan Global Resources und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen für diese Pressemitteilung genehmigt. Herr Merino ist nicht unabhängig von der Gesellschaft.Die Kerngröße war HQ (63 mm) und alle Proben waren ½ Kern. Die nominale Probengröße betrug 1 m Kernlänge und reichte von 0,5 bis 2 m. Die Probenintervalle wurden anhand von geologischen Kontakten definiert, wobei der Beginn und das Ende jeder Probe physisch auf dem Bohrkern markiert wurden. Das Schneiden von Diamantbohrkernen und die Entnahme von Proben wurde jederzeit von Mitarbeitern des Unternehmens beaufsichtigt. Duplikatproben von ¼ des Kerns wurden etwa alle 30 Proben entnommen und zertifizierte Referenzmaterialien alle 25 Proben in jeder Charge eingesetzt.Die Proben wurden an das ALS-Labor in Sevilla, Spanien, geliefert und im ALS-Labor in Irland untersucht. Alle Proben wurden zerkleinert und gespalten (Methode CRU-31, SPL22Y) und pulverisiert (Methode PUL-31). Die Analyse von Gold, Platin und Palladium erfolgte mittels 50-Gramm-Feuerprobe mit ICP-Abschluss (Methode Au-ICP-24), und die Multielementanalyse wurde mittels 4-Säure-Aufschluss mit ICP-AES-Abschluss (Methode ME-ICP-61) durchgeführt. Die Ergebnisse der oberflächennahen Basismetalle wurden mit einem 4-Säuren-Aufschluss mit ICP-AES (Methode OG-62) untersucht.Jason Mercier, VP Investor Relations and Communications, jason@panglobalresources.cominvestors@panglobalresources.comTel: +1-236-886-9518www.panglobalresources.comZukunftsgerichtete Aussagen: Aussagen, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich aller Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass die tatsächlichen Auswirkungen und die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von denen in solchen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die in den zukunftsgerichteten Informationen dieser Pressemitteilung enthaltenen Erwartungen angemessen sind. Es kann jedoch keine Garantie dafür gegeben werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden, und man sollte sich nicht allzu sehr auf diese zukunftsorientierten Informationen verlassen. Zu den Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, staatliche, ökologische und technologische Faktoren, die sich auf die Tätigkeiten, Märkte, Produkte sowie Preise des Unternehmens auswirken können. Leser sollten die Risikoangaben in der Managementdiskussion und der Analyse des geprüften Jahresabschlusses des Unternehmens beachten, der bei der British Columbia Securities Commission eingereicht wurde.Die in dieser Medienmitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf Informationen, die dem Unternehmen zum Zeitpunkt dieser Medienmitteilung zur Verfügung standen. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.