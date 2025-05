USA herabgestuft: Warum der Goldpreis parabolisch steigen könnte

Zum ersten Mal in der Geschichte hat die Ratingagentur Moody's die Kreditwürdigkeit der Vereinigten Staaten herabgestuft. Damit entfällt das letzte AAA-Rating und die globale Finanzstabilität verändert sich deutlich, so FX Empire . Als Hauptgründe für die Herabstufung nannte die Agentur unhaltbare Schuldenstände, ausufernde Zinskosten und politische Unsicherheiten in Washington.Moody’s geht davon aus, dass die US-Verschuldung bis 2035 134% des BIP erreichen wird. Dies entspricht einem drastischen Anstieg von 98% im Jahr 2024. Diese historische Herabstufung wird als Wendepunkt angesehen, der schwerwiegende Auswirkungen auf Risikoanlagen haben könnte. Dies könnte zu einer erhöhten Marktvolatilität und einer Flucht in sicherere Anlagen führen.In der Zwischenzeit gewinnt Gold als vertrauenswürdigstes Wertaufbewahrungsmittel der Welt wieder an Aufmerksamkeit – insbesondere in einem Umfeld, das durch fiskalische Erosion, steigende Renditen und zunehmende geopolitische Risiken gekennzeichnet ist, heißt es. Da die Unsicherheiten zunehmen – von den anhaltenden Handelsspannungen bis hin zur unvorhersehbaren Politik der US-Notenbank – erkennen Experten und Händler gleichermaßen, dass die Ungewissheit bleiben wird. Phil Carr, Head of Trading bei GSC, fasste den Trend kurz und bündig zusammen: "Wenn das Risiko steigt, steigt Gold schneller."In diesem makroökonomischen Umfeld voller Chancen für versierte Anleger bezeichnen viele Wall-Street-Banken die aktuelle Periode als "das goldene Zeitalter des Handels". In der Vergangenheit hat sich Gold in Zeiten erhöhter Risiken und wirtschaftlicher Veränderungen in der Regel besser entwickelt als andere Vermögenswerte.Da die fiskalische Glaubwürdigkeit Amerikas unter Druck steht und das Vertrauen in die traditionellen Märkte sinkt, rückt Gold wieder in den Mittelpunkt der Investitionsüberlegungen, meint FX Empire. Bewahrheiten sich die vergangenen Zyklen, könnten die derzeitigen Bedingungen die Voraussetzungen für einen parabolischen Ausbruch des Goldpreises schaffen und Gold als wichtigen sicheren Hafen inmitten der weltweiten wirtschaftlichen Unsicherheit bekräftigen.© Redaktion GoldSeiten.de