Platin - Heute mit Ausbruch?

Quelle Chart: stock3

Zuletzt am 17. März gecovert, stand das Industrie-, Edel- und Weißmetall Platin in der buchstäblichen Lauerstellung. Doch heute und insbesondere bis zum Wochenabschluss wird es diesbezüglich spannend. Denn oberhalb des vierstelligen Preisbereichs von 1.000 USD dürfte der Knoten platzen und eine weitere Aufwärtsbewegung bis 1.030 USD und dem folgend bis 1.051 USD starten. Mittelfristig werden zudem Niveaus von beziehungsweise über 1.100 USD interessant.Misslingt der sich andeutende Ausbruch, könnte Platin unterhalb der Abwärtstrendlinie seit Mai 2024 zunächst seitwärts konsolidieren. Bedenklich wären Preise unter 973 USD sowie speziell unter 957 USD je Unze. In diesem Fall sollten Anschlussverluste über 943 USD bis hin zur Unterstützung bei 902 USD nicht überraschen.© Christian JubeltFinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.