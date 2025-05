EZB: Goldmarkt könnte mögliche negative Folgen auf die Finanzstabilität haben

Der Goldpreis wird zwar von vielen Faktoren beeinflusst, aber die Anleger zeigten eine hohe Nachfrage nach Gold als sicherem Hafen und Anfang 2025 eine deutliche Präferenz für physisch zu erfüllende Goldfutureskontrakte, so heißt es von Seiten der Europäischen Zentralbank ( EZB ). Diese Dynamik deutet auf die Erwartung der Anleger hin, dass die geopolitischen Risiken und die politische Unsicherheit in absehbarer Zukunft erhöht bleiben oder sogar zunehmen könnten."Sollten extreme Ereignisse eintreten, könnte dies negative Auswirkungen auf die Finanzstabilität haben, die von den Goldmärkten ausgehen", heißt es konkret von der EZB. Dies könnte der Fall sein, auch wenn das Gesamtengagement des Finanzsektors im Euroraum im Vergleich zu anderen Anlageklassen begrenzt erscheint, da die Rohstoffmärkte eine Reihe von Schwachstellen aufweisen.Diese Schwachstellen sind dadurch entstanden, dass die Rohstoffmärkte in der Regel auf einige wenige große Unternehmen konzentriert sind, häufig eine Hebelwirkung aufweisen und durch den Einsatz von OTC-Derivaten sehr undurchsichtig sind. Nachschussforderungen und die Auflösung fremdfinanzierter Positionen könnten zu Liquiditätsengpässen bei den Marktteilnehmern führen, wodurch sich der Schock möglicherweise auf das gesamte Finanzsystem ausbreiten könnte. Außerdem könnten Störungen auf dem physischen Goldmarkt das Risiko eines Engpasses erhöhen.In diesem Fall könnten die Marktteilnehmer erheblichen Nachschussforderungen ausgesetzt sein und/oder Schwierigkeiten haben, geeignetes physisches Gold für die Lieferung in Derivatkontrakten zu beschaffen und zu transportieren, wodurch sie potenziell hohen Verlusten ausgesetzt wären.© Redaktion GoldSeiten.de